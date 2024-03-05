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摩根大通:新一年提高信用評分的5個技巧

紐約訊
圖片僅為示意圖。
圖片僅為示意圖。

建立或重建個人信用永遠不會太晚，良好的信用不僅會幫助您在 2024 年度過快樂新年，而且將在未來的許多年裡，看到您的辛勤工作得到回報。新年伊始，摩根大通公司(JPMorgan Chase)特別給大家提出如下重建或改善個人信用分數的建議：

建立信用是實現財務健康和創造世代財富的最重要關鍵之一。良好的信用評分表明您有負責任地借錢紀錄，這對房東、抵押貸款機構、金融機構等都很重要。您的信用評分越高，信用卡和貸款的利率就越低，這有助於您隨著時間的推移省錢。

從頭開始建立信用紀錄可能會讓人感到具有挑戰性，因為您需要信用來建立信用。如果您沒有信用，您就不太可能獲得貸款和信用卡批准，從而限制您大宗採購的能力和限制為自己和家人創造財務穩定。

如果沒有信用，如何建立信用？首先，什麼是信用建設？

所有消費者的信用評分都在300到850之間。您希望您的分數盡可能高，因為貸方會根據信用分數來做出貸款和信貸決策。信用評分包括您的付款歷史、可用信用、總餘額、信用類型組合、信用歷史長度以及您申請新信用的頻率和金額。如果您沒有信用紀錄或正在重建信用，您的信用評分可能會處於較低水準。以下是一些簡單的步驟，包括您可能已經在做的一些步驟，可以幫助您以正確的方式，在新的一年裡提高分數：

1) 上報租金或帳單付款並按時付款。請服務提供者（例如房東）向信用局報告付款活動。同時，要記得按時支付帳單、水電費、租金、信用卡和貸款，即可向貸方展示財務責任。

2）申請商店卡或加油卡。零售商和企業通常會批准信用卡信用紀錄很少的申請人。商店卡通常具有較高的利率，但付款仍然成為您信用檔案的一部分。請記得盡量每月還清餘額，以避免產生利息。

3) 開設銀行帳戶並考慮使用新信用卡： 雖然支票帳戶和儲蓄帳戶不會影響您的信用評分，但貸款人可以審查這些帳戶，以瞭解您的財務責任程度。就 Chase Freedom Rise 而言，它是專為新信貸客戶設計的，擁有大通支票帳戶會增加您獲得批准的可能。

4) 成為授權使用者或聯名帳戶持有人。請一位值得信賴的家庭成員或朋友將其添加到他們的信用卡中。您將獲得一張額外的卡，上面有您的名字，並且該卡的活動將隨著時間的推移反映在您的信用報告中。確保此人有良好的按時付款歷史和較低的信用利用率——如果他們有不良的信用習慣，也會影響您的信用。

5）尋找共同簽署人。與已有信用紀錄的人共同申請信用。請記住，共同簽名者正在為您提供信用擔保，因此請及時付款，不要超支。

這些選項可以幫助您證明您的信用度，並且您可能會比您預期的更早開始看到您的信用積分上升。

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