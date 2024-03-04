紐約雲頂世界幸運三月現金抽獎

紐約雲頂世界是紐約市 唯一賭場，現正推出「幸運三月現金抽獎」活動，凡於三月從週一開始至週日抽獎為止，在任何電子賭桌玩樂，每賺取68積分將獲得1張抽獎券。在賺取積分當天，請到2樓任何老虎機領取抽獎券。在每週星期天抽獎日下午4時後，請到百樂會前的抽獎箱，投入所有抽獎券。每週日（3月31日除外）晚上6時，賭場將抽出5位幸運兒，有機會贏取現金獎賞，現金總值$12,000。另，現凡加入雲尊的新會員，均有機會輕鬆賺得價值高達$250的老虎機券。

紐約市雲頂世界是紐約市首家，也是唯一賭場，每年為逾千萬客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。在賭場的兩個賭區樓層共有超過6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲，每位客人一定能找到最喜愛的選擇。此外，賭場內全新尖端賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗，還有華裔 賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌，還有21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡 飲品，亦有出納櫃檯，提供更多便利。

雲頂賭場全新裝潢重新開放的RW Prime頂級餐廳體驗美味佳餚，享用主廚精心策畫準備的全新中西美食，無論是鮮味的中式龍蝦春捲或是各種獲認證的西式優質乾熟黑安格斯牛肉，您都一定能嚐到最喜歡的美味。同時，吧檯調酒師巧手調製的雞尾酒，配上任何餐點，都會相得益彰，更添品賞樂趣；如果加點特色甜點及餐後飲品，就會是堪稱完美的頂級體驗了。

於此同時，好友麵館裝潢雅緻，供應令人食指大動的柱侯牛腩麵、辛辣美味的喇沙麵、港式風味的雲吞麵和回味無窮的明爐燒味，還包括越南 及馬來西亞的風味美食等。至於融合中西特色小食的美食廣場，則提供各式各樣的美味選擇，同樣會是舌尖上的享受。

鄰近JFK 機場的紐約市雲頂世界，連接凱悅酒店（Hyatt Regency），地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。該酒店共有366間寬敞典雅的客房以及34間豪華套房，其中別緻客房的落地窗，可俯瞰城市天際線，視野開闊；而超大套房則設有小廚房及獨立起居空間，讓住客有賓至如歸的感覺。旅店區域的Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳都將讓賓客享受難忘的佳餚及玩樂體驗。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁： RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。