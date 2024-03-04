杜濤眼科中心矯正兒童近視權威

矯正兒童近視權威杜濤眼科醫學博士（Ted T. Du, M.D.）表示，當今全人類瘋3C電子產品，人手一機甚至數機，耗費眼力甚巨。對於成長中的青少年而言，要保護視力，最重要的是有效預防病變和控制視力，避免變成高度近視。

如何有效預防和控制，避免變成高度近視? 中最重要的一個指標就是眼軸長度（眼球前後徑的長度）。杜醫師說，和身高一樣，眼軸長度會隨著年齡的增長而慢慢發育生長，但一般成年後就基本穩定了。眼軸越長，近視度數就越高。眼球這個「氣球 」會被越吹越大。超過600度以上的高度近視是很危險的，有可能引發視網膜脫落、黃斑出血、黃斑裂孔、青光眼等多種眼部併發症 。杜醫生又指出，監測眼軸長度變化能夠比近視度數變化更精確地幫助我們監測近視發展以及預防眼底病變。

杜濤眼科中心置備測量眼軸的最先進、最精準儀器，分別是日本製Aladdin和瑞士製Lenstar儀器。杜醫生建議家長安排孩子每三個月到專科醫生，用同種儀器測量視力，從而切實掌握子女眼部視力的健康狀況。

杜濤眼科醫學博士是紐約僅有的幾位持有Paragon公司執照的眼科醫師，服務法拉盛 社區十多年。他畢業於馬里蘭州 的約翰斯．霍普金斯大學，在紐約瑪摩利醫院、紐約醫院皇后醫療中心及西奈山醫學院都曾擔任主治醫師，其診所還聘有許超、陳麗婷、蔣珍妮和鄧穎琳等四位眼科博士駐診。

該眼科中心服務範圍包括成人/長者與兒童的各種眼疾問題、配戴RT鏡片、矯正兒童近視和配製隱形眼鏡等。在多間診療室裡，該診所置備嶄新科技的診療儀器、醫師們也具備絕佳的看診技術，悉心為患者診病。法拉盛診所地址：38-08 Union St., #3H, Flushing, NY 11354（Flushing Commons大廈內），看診時間： 週一、週二、週三、週五、週六，請洽詢：718-661-3738，接受多種保險 ，自費者優惠。