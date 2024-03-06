我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

Nvidia再創新高 兩董事賣股套現1.8億

杜濤眼科中心矯正兒童近視權威

紐約訊

矯正兒童近視權威杜濤眼科醫學博士（Ted T. Du, M.D.）表示，當今全人類瘋3C電子產品，人手一機甚至數機，耗費眼力甚巨。對於成長中的青少年而言，要保護視力，最重要的是有效預防病變和控制視力，避免變成高度近視。

如何有效預防和控制，避免變成高度近視? 中最重要的一個指標就是眼軸長度（眼球前後徑的長度）。杜醫師說，和身高一樣，眼軸長度會隨著年齡的增長而慢慢發育生長，但一般成年後就基本穩定了。眼軸越長，近視度數就越高。眼球這個「氣球」會被越吹越大。超過600度以上的高度近視是很危險的，有可能引發視網膜脫落、黃斑出血、黃斑裂孔、青光眼等多種眼部併發症。杜醫生又指出，監測眼軸長度變化能夠比近視度數變化更精確地幫助我們監測近視發展以及預防眼底病變。

杜濤眼科中心置備測量眼軸的最先進、最精準儀器，分別是日本製Aladdin和瑞士製Lenstar儀器。杜醫生建議家長安排孩子每三個月到專科醫生，用同種儀器測量視力，從而切實掌握子女眼部視力的健康狀況。

杜濤眼科醫學博士是紐約僅有的幾位持有Paragon公司執照的眼科醫師，服務法拉盛社區十多年。他畢業於馬里蘭州的約翰斯．霍普金斯大學，在紐約瑪摩利醫院、紐約醫院皇后醫療中心及西奈山醫學院都曾擔任主治醫師，其診所還聘有許超、陳麗婷、蔣珍妮和鄧穎琳等四位眼科博士駐診。

該眼科中心服務範圍包括成人/長者與兒童的各種眼疾問題、配戴RT鏡片、矯正兒童近視和配製隱形眼鏡等。在多間診療室裡，該診所置備嶄新科技的診療儀器、醫師們也具備絕佳的看診技術，悉心為患者診病。法拉盛診所地址：38-08 Union St., #3H, Flushing, NY 11354（Flushing Commons大廈內），看診時間： 週一、週二、週三、週五、週六，請洽詢：718-661-3738，接受多種保險，自費者優惠。

法拉盛 併發症 氣球 保險 馬里蘭州

上一則

攻擊慣犯將被禁入紐約地鐵 千名州警、國民兵協助「查包」

熱門新聞

紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7