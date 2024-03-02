KIA EV9榮獲PARENTS雜誌嘉獎評為2024 最佳家庭汽車

KIA EV9以其優良的技術、功能和適合整個家庭的舒適性而連連獲獎。

PARENTS雜誌在2024年「最佳家庭汽車」獎項中認可了Kia EV9（最佳電動3排SUV ）。年度獎項包括22個汽車類別，展示體現安全性和功能性最佳組合的汽車、SUV和駕駛系統對於各自類別的家庭。

Kia美國公司首席營運官兼執行副總裁Steven Center 表示，PARENTS最佳家庭汽車獎體現了Kia作為一個滿足忙碌家庭需求的品牌的地位，我們很榮幸看到 EV9 因其技術、功能和適合整個家庭的舒適性而獲獎。

PARENTS專家總共測試了140多輛汽車，涵蓋了新車型領域的各個類別。 評審團在以下方面對每個車型進行了10分制評分： 整體安全性，包括駕駛員輔助和安全技術； 兒童乘用車座椅，包括易於安裝、後排和第三排座椅的容納空間以及第三排通道；各型號的功率和技術規格；每個車型的家庭友善性；吸引家庭的驚訝因素；以及其類別中每個型號的價格。

2024年全電動EV9作為Kia首款三排電動SUV首次亮相。這款寬敞的SUV最多可容納7名乘客。可用功能包括12吋全彩平視顯示器，旨在將駕駛資訊直接投射到駕駛員視線範圍內的擋風玻璃上。可用的高級駕駛員輔助系統 (ADAS)包括先進的自適應巡航控制和後排乘員警報（車門邏輯）。

與此同時，KIA EV9因車輛整體的卓越性和整體的操作性能而繼續受到汽車週刊的讚譽，評為2024年最佳電動車 ，汽車週刊的創辦人John Davis也表示，作為第一款上市並價格合理的家庭型三排純電動SUV，EV9不僅為電動車樹立了新標竿，也為家庭用SUV樹立了新標竿。

在Kia一直提供的卓越車輛的良好聲譽影響下，EV9將三排SUV帶入了電動車時代，並提供了最重要的可用功能：寬敞的內部空間和貨物空間、領先的車輛動力、豐富的內飾配置和快速充電能力。欲瞭解更多關於KIA EV9的訊息，請瀏覽www.KIA.com/US.