美的空調北美首家HVAC展廳紐約正式開幕

美的北美地區首家HVAC展間開幕儀式。

近日，美的空調北美首家HVAC（Heating, Ventilation, and Air Conditioning）展廳在紐約新鮮草原（Fresh Meadows）舉行開幕儀式。 紐約州 能源發展局總監及紐約州州長助理Chris Corcoran、美國國會議員Grace Meng、美國最大能源機構之一Con Edison、紐約長島 電力局及其他行業領袖均出席了本次開幕活動。

新開幕的HVAC展廳，圍繞全場景、全氣候、全建築類型的“全面製熱解決方案”，展出的明星技術及產品包括與美國能源部合作的超低溫熱泵、紐約州政府組織指定的創新窗式熱泵、EVOX超高能效中央風管系統等。根據美國2023年的新節能法和反通貨膨脹（IRA）的節能法規定，美的空調的明星產品符合能源局的高節能標準，能夠獲得節能退稅 。

開幕儀式現場，美的空調海外行銷公司北美區域總監黃暢飛為Ai-Midea Conditioning CEO 行政總監張文卿頒發了Golden Distributor獨家代理授權證書。 展廳將美的空調高品質高科技產品直觀展示給消費者外，將會是集分銷、售後、培訓於一體的一站式服務中心，Ai-Midea Conditioning作為美的空調總代理將為美國消費者和安裝商提供完善的在地化服務。

美的空調海外行銷公司北美區域總監黃暢飛在開幕致詞中表示，「美的是熱泵生產商，更是熱泵教育的先行者，我們將積極推動政府機構、行業協會、安裝工和媒體展開合作，合力加速全美熱泵替換。」今年，美的計畫繼續在美國建成更多產品教育推廣與服務中心，並攜手紐約長島電力局，和Con Edison電力局推出熱泵安裝培訓以及熱泵應用試點計畫。

Ai-Midea Conditioning CEO行政總監張文卿表示，「我們對全新開幕的旗艦展廳充滿信心，相信美的空調產品將為紐約社區帶來全新的冷暖空調解決方案，我們對此感到非常興奮和期待。我們計劃以紐約為起點在美國其他城市和地區增設更多旗艦店展廳，讓客戶能夠更便捷地體驗和選購美的空調的產品。」

紐約州能源發展局(NYSERDA) 總監及紐約州州長助理Chris Corcoran在開幕現場表示，「這是紐約州在低碳熱泵轉型中，向前邁出的一大步。我們期待與美的、當地社區和安裝商合作，共同推動熱泵轉型。」

美國國會議員Grace Meng表示：「很高興受邀來到美的新展廳的開幕儀式，我們將繼續保持與州長辦公室（Governor Hochul）團隊積極合作，在綠色經濟政策下能有效利用聯邦基金、創新減排計畫以及執行最新通過的各項法律法規；確保國家基礎設施建設的資源投入能回到紐約州，幫助所有的家庭和當地的小企業，也幫助我們共同應對氣候變遷 。」

HVAC專業媒體ACHR News的主編Kyle Gargaro認為，美的一直深度參與紐約市場，持續推出高能源效率的熱泵產品。這次HVAC展廳的開業，為暖通空調行業的專業人員和消費者提供了可以親身體驗最新清潔製熱技術的獨特機會。

美的HVAC旗艦展廳也具備了安裝商專業培訓、執業考試以及HVAC專業學校學生實踐基地等多種功能。隨著HVAC展廳順利開業，美的空調將進一步推進本土專業通路拓展和優化本土化服務，發起更多不同類型的熱泵教育和推廣項目，如HVAC繼續教育課程、熱泵技術諮詢、社區公益項目等。

歡迎親臨美的空調HVAC旗艦展廳參觀，深入了解美的冷暖空調產品。

有意了解美的冷暖空調產品，請聯絡美的空調獨家總代理Ai-Midea Conditioning

地址：158-15 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366 電話：718-668-5055.

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