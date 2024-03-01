中國信託銀行新春定存 優惠利率最高可達5.18%

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）推出7個月定存5.18%年利率 以及12個月定存4.88%年利率，幫助客人達成龍年儲蓄目標。

據了解，該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理，最低定存開戶金額為25,000美元。獲得此優惠利率，客戶必須先開設個人/商業支票 帳戶，最低開戶金額1,500美元。若提前關閉支票帳戶將面臨罰款，並且減少利息收入。最低支票開戶金額，需為新資金，而非從既有中國信託帳戶中轉出，除非新資金在01/16/2024當日或之後已存入既有帳戶。

已擁有中國信託銀行支票帳戶的客戶也可以享受此優惠利率，只需從既有中國信託帳戶中，於01/16/2024當日或之後所存入的新資金開設定存帳戶，定存帳戶必須於新資金存入後30天內完成開戶。定存開戶新資金10,000美元起，或為轉存定存帳戶新資金的10%，才可獲得此優惠利率。詳情請至分行詢問。

中國信託銀行於2023年成功的跨越另一個里程碑，於南加州 區域開設了五家新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯，核桃市以及哈仙達崗。中國信託銀行分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人 銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款 方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。財富管理團隊，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活並保障您與您家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。