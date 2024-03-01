中國信託銀行新春定存 優惠利率最高可達5.18%
美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）推出7個月定存5.18%年利率以及12個月定存4.88%年利率，幫助客人達成龍年儲蓄目標。
據了解，該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理，最低定存開戶金額為25,000美元。獲得此優惠利率，客戶必須先開設個人/商業支票帳戶，最低開戶金額1,500美元。若提前關閉支票帳戶將面臨罰款，並且減少利息收入。最低支票開戶金額，需為新資金，而非從既有中國信託帳戶中轉出，除非新資金在01/16/2024當日或之後已存入既有帳戶。
已擁有中國信託銀行支票帳戶的客戶也可以享受此優惠利率，只需從既有中國信託帳戶中，於01/16/2024當日或之後所存入的新資金開設定存帳戶，定存帳戶必須於新資金存入後30天內完成開戶。定存開戶新資金10,000美元起，或為轉存定存帳戶新資金的10%，才可獲得此優惠利率。詳情請至分行詢問。
中國信託銀行於2023年成功的跨越另一個里程碑，於南加州區域開設了五家新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯，核桃市以及哈仙達崗。中國信託銀行分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。
除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。財富管理團隊，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活並保障您與您家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。
中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。
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