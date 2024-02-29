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紐約巿政府老齡事務部 提供紅藍卡疑問解惑及相關説明

紐約訊

Medicare儲蓄計畫的重要資格變更，可能會影響您並幫助您省錢。紐約巿政府老齡事務部，提供紅藍卡疑問解惑及相關説明，如有需要可致電NYC Department for the Aging老齡事務部，要求HIICAP或到網上查詢www.nyc.gov/aging。

健康保險資訊諮詢和援助計劃 (HIICAP/SHIP) 提醒老年人充分利用紅藍卡Medicare，與您的醫生討論Medicare的涵蓋的預防服務。包括年度體檢；骨質疏鬆檢查；抑鬱症篩查；糖尿病篩查和自我管理培訓；流感和肺炎疫苗；結腸癌和乳腺癌篩查；戒煙諮詢等。

提供以下方面的免費諮詢：

醫療保險註冊

• 比較和選擇醫療保險計劃

• 參加醫療保險計劃

• 老年藥物保險 (EPIC)

Medicare 處方藥（Medicare D 部分）

• 醫療保險 A 部分、B 部分和 D 部分

• Medicare Advantage/Medicare 健康計劃（HMO、POS、PPO、SNP）

• Medicare 儲蓄計劃（包括 QMB、SLMB 和 QI）

• 雙重資格（醫療保險和醫療補助）

• Medigap/Medicare 補充保險

• 醫療保險預防服務 

• D 部分額外幫助/低收入補貼 (LIS)

紐約市居住著大約164萬老年人，紐約巿老齡事務部致力於説明這些老年人在家中及社區安享晚年。該部門致力於消除年齡歧視，確保老年人的尊嚴和生活品質。

NYC Department for the Aging老齡事務部與數百個社區組織合作，通過老年人中心、自然形成的退休社區、個案管理和家庭護理機構、家庭送餐計畫、心理健康和友好訪問計畫等，提供服務給每個行政區。

NYC Aging還設有老年成人就業服務部、看護者資源中心、老年犯罪受害者資源中心、祖父母資源中心、寄養祖父母計畫、帳單支付計畫和志願者資源中心等。齡事務部致力於為多元化的老年紐約人提供安全和包容的服務，所有紐約人，無論其移民身份如何，都可以使用NYC Aging and City的服務。

展望未來，預計2040年紐約的老年人口將達到186萬（占紐約市總人口的20.6%）。紐約巿被世界衛生組織命名為老年友好城市，市政府承諾並倡議老齡事務部與社區夥伴合作，將社區變得更好。

如果您對Medicare及其計畫有疑問，請致電老年健康保險資訊、諮詢和援助計畫部(HIICAP)，與訓練有素的專家交談。HIICAP是一個完全免費的資源，用於教育Medicare的受益人；下載HIICAP網站列表或致電Aging Connect：212-244-6469，可瞭解更多資訊。

醫療保險 Medicare 紅藍卡 紐約市 儲蓄

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