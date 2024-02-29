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APICHA亞皮查社區健康中心Jackson Heights診所 提供綜合醫療服務

紐約訊
傑克遜高地的APICHA亞皮查社區健康中心提供家庭全科、兒科、婦科、牙科等綜合醫療服務，歡迎致電(718)567-5200洽詢預約。
傑克遜高地的APICHA亞皮查社區健康中心提供家庭全科、兒科、婦科、牙科等綜合醫療服務，歡迎致電(718)567-5200洽詢預約。

APICHA亞皮查社區健康中心（CHC）皇后區傑克遜高地37大道82-11號新診所，為區內民眾提供包括家庭醫學、牙科、兒科、婦女健康、行為健康等醫療服務，駐診醫生和護士均經過認證的專業人員，並能說多種語言，無論閣下保險狀況或支付能力如何，APICHA社區健康中心都為您全家提供照護。

APICHA社區健康中心成立於1989年，是一家致力於為紐約市亞裔和太平洋島民、LGBTQ+人群和其他弱勢社區提供全面、文化適切和高品質的醫療服務的非營利組織。致力提高這些社群的健康水平，並消除他們面臨的健康差距；APICHA曼哈頓診所提供家庭醫學、婦女健康、行為健康、HIV/AIDS預防和治療、性傳播感染測試和治療、轉性護理等服務。

自1995年成立以來，三十多年來APICHA一直在不斷擴大其服務範圍和影響力，為了滿足社區的不斷變化和增長的需求，以進一步實現其使命，APICHA於去年四月在Jackson Heights增設診所，致力為縮小傑克遜高地區內在醫療保健方面與其他周邊社區的差距，為區內民眾提供服務包括家庭全科醫護、牙科/牙齒保健、兒童及青少年醫療保健、女性健康與家庭計劃、行為與心理健康等。並提供跨性別醫療保健、HIV/PrEP/PEP診療、性病/愛滋病毒檢測與篩檢、協助SNAP（糧倉券）和健保註冊申請、藥物折扣等。新診所還設有一個社區活動室，不定期舉辦各種醫療健康教育活動，如健康講座、瑜伽課、同志小組等。

APICHA亞皮查社區健康中心傑克遜高地診所地址：82-11 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372，星期一至五上午9時至下午5時30分，欲預約看診及了解詳情請致電(718)567-5200，或瀏覽官方網站https://www.apicha.org。

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