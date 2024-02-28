我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金

紐約訊
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴」門面。
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴」門面。

「飛達廚浴」浴室玻璃門提供批發及訂做，歡迎各店面、木行、建築商前往批發或零售，「飛達廚浴」20年的專業可以幫助解決任何浴室問題及煩惱。不鏽鋼/鋁框浴室玻璃門美觀、耐用、價格低廉，都是此次特價品中最受人青睞的商品，專用名牌跟特級配件來做定制玻璃門。

多年來業務不斷擴大、廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp，擁有兩層樓共四千多呎的展示廳，除了提供服務建築裝修業的多元化產品之外，經過多年的籌備，負責人親自遠赴中國，引進最優質的各式紅木餐桌和沙發。「飛達廚浴」現舉辦年度特惠活動，歡迎顧客憑廣告或新聞享全場原價50%的折扣優惠。

「飛達廚浴」現正舉辦的清倉特價酬賓活動，包括：浴室玻璃門、代理方太抽煙機、名牌水龍頭、浴室玻璃門、各種內外門、PU角線、櫥櫃石材、LED燈等年度最大特價，其中LED燈、窗簾均有50%-70% OFF。另有全場過半清倉以及大批裝修材料，歡迎各界人士、建商、裝修批發或零售蒞臨參觀，機會難得。

秉持「誠信為本」的原則服務華人社區近20年的「飛達廚浴」，其業務包括石材、廚浴、燈飾、紅木傢俱、窗簾、浴室玻璃門、方太油煙機、各種銅鐵內／外門及一般建築裝修業的五金、PVC壁板、PU角線、水龍頭、地板、瓷磚、LED燈（從廚房到浴室）、天花板等材料，提供一站式服務。「飛達廚浴」長久以來致力於裝修材料的銷售及批發，為滿足各界需求，自設工廠代理石材加工製作廚房及浴室檯面，自產自銷、庫存量大，一至二天完成，無需等待。

另外還有真材實料的各種銅鐵內/外門，符合商業、住家及各界大眾的需求，在價格方面更是依材質自訂，實用美觀且物美價廉，除了有現貨外也可依客戶需求丈量訂製。「飛達廚浴」也為顧客提供廚房及衛浴裝修設計的專業服務，依顧客要求規劃出藍圖，再配合顧客預算精挑細選使用材料，盡可能滿足顧客需求。

「飛達廚浴」代理的德國名牌Grohe以及美國品牌Pfister／American Standard的廚房／廁所水龍頭、沖涼器正在促銷中，折扣高達30%-50% OFF，歡迎批發零售。更多產品，歡迎瀏覽網站：www.siss.nyc.com，或者微信：feida2718，詢問更多折扣。

「飛達廚浴」為滿足北美喜好紅木傢俱的顧客，引進高檔紅木傢俱，設計符合人體使用功能、典雅大方、雕飾精細；另外還有百搭的燈飾和窗簾供選擇。地址：27-18 College Pt Blvd. Flushing NY 11354（店旁設有免費停車位，該店提供遠近送貨服務）；電話：718-321-9111、718-321-7203；微信ID：feida2718；營業時間：週一至週六上午7:30至下午5:30，歡迎上網瀏覽：www.siss.nyc.com。

微信 預算 華人 德國

上一則

女乘客不付車資還傷人 皇后區亞裔男司機受傷住院

下一則

紐約客談／走線客找工難度大 無法融入主流

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，控告國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

2024-02-25 11:23

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚