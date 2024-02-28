冬季皮膚瘙癢或與慢性病相關 對症下藥 四招緩解

百康仁德內科呂莉醫生籲冬季皮膚乾燥瘙癢，應及時就醫篩查，找出根本原因。

一到冬季，不少民眾，特別是年長者就感覺皮膚乾燥、瘙癢。不過皮膚瘙癢並非只和天氣變化有關，如果久治不愈，就要警惕是否患上其他疾病。

紐約百康仁德醫生集團的內科全科醫生呂莉（Li Lu, MD）指出，在85歲以上的年長者中，皮膚瘙癢的發病率高達20%。年長者的皮膚汗腺及皮脂腺較年輕時分泌減少，皮膚屏障功能減退。同時，年長者的免疫系統更容易出現炎症反應異常，啟動皮膚屏障修復的過程進一步失衡，從而更容易在周圍環境因素的刺激下，出現瘙癢症狀。

不過除了皮膚本身的問題外，年長者的皮膚瘙癢問題也可能與許多全身性的疾病相關。比如糖尿病患者皮膚組織的糖原含量較高，為黴菌、細菌和病毒創造了良好的生長環境，更容易發生皮膚感染。再比如腎功能不全等腎臟疾病，使得腎臟失去代謝廢物的能力，大量毒素堆積，導致尿毒性搔癢症。

此外，甲狀腺機能亢進或減退 、缺鐵性貧血 、腸道寄生蟲、神經系統病變、部分內臟惡性腫瘤 ，特別是和淋巴瘤相關的血液系統腫瘤，也都可能表現出皮膚瘙癢。因此，長期瘙癢不得緩解的年長者不應只關注皮膚瘙癢本身，更應該及時就醫篩查，找到瘙癢的根本原因。

呂莉醫生表示，皮膚瘙癢症患者可遵醫囑使用外用糖皮質激素乳膏、辣椒素製劑等進行治療，或配合口服抗組胺藥、口服鎮靜劑等。患者同時應該從以下幾個方面調整生活習慣和加強護理，緩解瘙癢。

1. 減少外界的不良刺激，如熱水燙洗、過度使用肥皂或沐浴露清潔、過度搓洗、用手抓撓等，以防加劇皮膚屏障受損。

2. 年長者也要適當進行皮膚護理，可考慮使用含有尿素、維生素E、矽油、聚桂醇和薄荷醇等成分的軟膏或潤膚乳。

3. 盡量選擇寬大、松軟、吸汗的棉質衣物，避免皮膚與化纖衣物直接接觸。

4. 注意飲食清淡，多食富含維生素C的蔬菜和水果。忌煙、酒、濃茶，少食辛辣刺激性食物。

呂莉醫生在百康仁德（RENDR）旗下的四家診所看診。診所地址分別為:布碌崙 61街745號1樓，電話：（718）333-5537；布碌崙86街2044號，電話：（718）996-8886；法拉盛 凱辛娜大道42-66號，電話：（917）285-2780；法拉盛友聯街38-08號5A室，電話：（718）888-7907。