李康台針灸師20年中醫路 舍岩針法造福社區

二十年求索，返璞歸真於舍岩針法

紐約針灸師李康台, L.Ac，以超過20年的臨床經驗聞名。他求學時代受教於中醫名家，於北京留學工作13年。2000畢業於北京中醫藥大學，前後在東直門中醫院和北京中日友好醫院針灸科工作，並跟隨博智雲教授學習腹針療法。李針灸師這24年來一直致力於痛症以及關節 炎、纖維肌痛、坐骨神經痛、足底筋膜炎、胃腸疾病、壓力、焦慮、頭痛/偏頭痛和腦震盪等各種不適。2006回到韓國在首爾雲火韓醫院，四年後移居美國。其間對舍岩針法有了深入的研究。

舍岩針法是在16世紀由韓國開明的佛教僧侶舍岩大師創立的針灸療法。 專業分析指出，舍岩針法透過對陰陽和五行的系統性規則應用，選擇五行穴位來調理臟腑，以達到治療效果。在臨床實踐中，這種針法被證明對治療嚴重和慢性疾病極具有效性，包括關節炎、脊椎疾患、青光眼、失眠 、泌尿道疾病、攝護腺疾病等。

新鮮草原的Eun K.有段時間突然發現總是感到喉嚨中間有痰，而且無法消化，胃也感到酸痛。服藥後症狀似乎暫時好轉，但長期來看並沒有改善。後來，Eun在一位朋友介紹下去見了李針灸師。在接受針灸後，他很快就感到心口灼熱、消化不良和喉嚨中的異物感都有所緩解。李針灸師總是有條不紊，沉穩平和地望-聞-問-切，真誠對待病人。Eun K.表示對這位李針灸師他120%地信任。

K.T.Lee ACupuncture

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