我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

李康台針灸師20年中醫路 舍岩針法造福社區

紐約訊
二十年求索，返璞歸真於舍岩針法
二十年求索，返璞歸真於舍岩針法

紐約針灸師李康台, L.Ac，以超過20年的臨床經驗聞名。他求學時代受教於中醫名家，於北京留學工作13年。2000畢業於北京中醫藥大學，前後在東直門中醫院和北京中日友好醫院針灸科工作，並跟隨博智雲教授學習腹針療法。李針灸師這24年來一直致力於痛症以及關節炎、纖維肌痛、坐骨神經痛、足底筋膜炎、胃腸疾病、壓力、焦慮、頭痛/偏頭痛和腦震盪等各種不適。2006回到韓國在首爾雲火韓醫院，四年後移居美國。其間對舍岩針法有了深入的研究。

舍岩針法是在16世紀由韓國開明的佛教僧侶舍岩大師創立的針灸療法。 專業分析指出，舍岩針法透過對陰陽和五行的系統性規則應用，選擇五行穴位來調理臟腑，以達到治療效果。在臨床實踐中，這種針法被證明對治療嚴重和慢性疾病極具有效性，包括關節炎、脊椎疾患、青光眼、失眠、泌尿道疾病、攝護腺疾病等。

新鮮草原的Eun K.有段時間突然發現總是感到喉嚨中間有痰，而且無法消化，胃也感到酸痛。服藥後症狀似乎暫時好轉，但長期來看並沒有改善。後來，Eun在一位朋友介紹下去見了李針灸師。在接受針灸後，他很快就感到心口灼熱、消化不良和喉嚨中的異物感都有所緩解。李針灸師總是有條不紊，沉穩平和地望-聞-問-切，真誠對待病人。Eun K.表示對這位李針灸師他120%地信任。

K.T.Lee ACupuncture

電話號碼： (516) 965-6489

地址： 36-30 Bell Blvd Bayside.

關節 失眠

上一則

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

下一則

周經皓當選紐約州保守黨皇后區主席 挺川普

熱門新聞

一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，控告國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

2024-02-25 11:23

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡