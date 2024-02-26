黃啓源律師2/29進行線上信託免費講座

黃啟源律師攝於辦公室內

黃啓源律師定於2024 年2月29 日（星期四）晚間6：30 P.M. 在線上透過Zoom演講信託的法律概念。在美國的華人 對信託的概念一般都不熟悉。但是信託的制度在美國人行之有年，是很成熟的法律制度。很多人喜歡成立不可撤銷的信託，把財產放到信託里，因為這些人在做生意，隨時都有可能和別人產生法律糾紛，財產會被法院扣押，把財產放在不可撤銷的信託里可以保護財產的所有人，不受債權人的追償。

老人家體貼晚輩，把財產放到可撤銷的信託，那一天老人家百年之後，他們的繼承人不必到法院去辦理昂貴又煩人的遺產繼承程序。如果老人家改變心意，可以隨時撤銷或修改信讬，非常有彈性，給體貼下一代的老人家很多方便。

還有些有考慮周到的老人家，為了避免自己年老，處理財務的能力減低， 把財產放在信托里，可以免去家人到法院為她申請監護人的麻煩。有些人很直接地說信託就是他的「孝子」還有些人把信託當作「保護人」。

有些中產階級沒有子女或是只有一個子女，有沒有做信託的必要呢？人壽保險 應不應該放在信託里？ 放在信託和不放在信託有什麽兩樣？

有些人為了拿到聯邦政府 提供的免費醫療服務，成立不可撤銷的信託。他們認為其財產應該讓其子女繼承，政府提供的免費醫療服務的費用不應該變成子女財產上的債務。如果要用到聯邦的免費長期看護的服務，在紐約區，平均每個月的長照 的費用在$20,000左右。平均一般人使用長照大約3.5 年。也就是說聯邦免費醫療服務要為使用人支出大約84萬以上。如果沒有做信託的話使用人的房屋會背負至少84 萬元的債務。所以使用信讬可以為繼承人保留很多的遺產。

中國人最簡單的財產傳承的辦法就是把子女的名字加到房地產 的產權狀上。但是這種處理方式剝奪老人家對房地產對房地產的控制權，而且讓子女承接父母很低的購屋成本，等到子女要出賣房屋的時候就要負擔很高的資本所得稅，實在不是愛護子女的做法。如果可以把的房地產放在信讬里里，上面載明自己在世的時候有對房地產的完全的控制力，過世之後再把房地產留給兒女。這樣房地產主掌握著對房地產的控制權後。要是過世的時候，房地產轉給自己，子女的成本便是老人家過世時候的市價，這樣子女就可以免交一大筆房地產資本所得稅。

除了以上的好處之外，信托還有什麽用途？為什麽信讬有這麽多的好處呢？ 黃啓源律師從信讬的法律原理為聽眾詳細分析。並且會為聽眾講解信讬制作的程序，成立信讬應該注意的事項以及解答聽眾有關信讬的問題。有意參加的聽眾請送短信到（917）709-6640 載明姓名，電話號碼以及參加的人數即可。黃啓源律師電話:（917） 709-6640辦公室地址39-01 Main Street, Room 510, Flushing, New York 11354