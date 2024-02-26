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頂級Lavana Spa特推ProCell微針護理 為您的肌膚注入新年的活力

紐約訊
去年才開業的LＡＶＡＮＡ 頂級SＰＡ，整體內裝走泰式風格，一進到店內就讓人彷彿出國度假般感到放鬆。
去年才開業的LＡＶＡＮＡ 頂級SＰＡ，整體內裝走泰式風格，一進到店內就讓人彷彿出國度假般感到放鬆。

 Lavana Spa攜手ProCell Therapies為您呈現了一場絕佳的龍年美肌盛宴。特惠套餐僅需$2024，即可暢享一整年的尊貴服務，包含Lavana水飛梭、Casmara水飛梭、Casmara護膚、Lavana護膚以及60分鐘按摩。此外，特別贈送價值$350的ProCell免費體驗一次，以及邀請一位夥伴免費體驗任一專案一次的機會。2月29前介紹3位好友進店消費更可額外免費享有Lavana護膚一次。

 ProCell微針護理是此次特惠活動的一大亮點。這一顛覆性的皮膚護理技術通過創建數十萬微通道，啟動皮膚炎症癒合過程，從而促進新膠原蛋白的形成。採用人類骨髓間充質幹細胞提取的生長因數血清，ProCell微通道遞送血清在治療後立即應用，增強膠原蛋白生長和提高血清的交付效果。這一創新技術為肌膚注入新鮮能量，可持續改善皮膚質地、緊致肌膚、淡化細紋、改善色素沉著，實現全方位的美肌效果。

 ProCell微針療法是一項經TGA註冊的微創皮膚煥新療程，適用於所有膚質。採用機械刻印機制造微小、清潔、可控的皮膚損傷，刺激新膠原蛋白和彈性蛋白的生產。Procell的微通道設備使用外科級別的鋼絲，足夠小以適應毛囊，最小化對表皮的損傷，使康復更為迅速。

 ProCell微通道療法的優勢在於不損傷表皮、無需恢復時間，相比微針、鐳射療法、化學剝離或整形手術等，具有更佳的治療效果和更少的疼痛。此項獲得Dermascope 2022獎項的療法通過創造微通道增厚表皮，激發皮膚癒合反應，形成新的膠原蛋白，使得它與微針、富血小板血漿（PRP）、富血小板纖維蛋白（PRF）和鐳射療法等相比更具優勢。

 歡迎親洽 Lavana Spa地址：133-49 41st Ave, Unit J, Flushing, NY 11355，電話:929-648-9907，網站：https://lavanaaesthetic.zenoti.com/webstoreNew/services 

去年才開業的LＡＶＡＮＡ 頂級SＰＡ，整體內裝走泰式風格，一進到店內就讓人彷彿出...
去年才開業的LＡＶＡＮＡ 頂級SＰＡ，整體內裝走泰式風格，一進到店內就讓人彷彿出國度假般感到放鬆。

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