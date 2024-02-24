鄧振球中醫疑難雜症診所精治慢性 前列腺炎

鄧振球中醫疑難雜症診所精治慢性前列腺炎。鄧振球醫師說，慢性前列腺炎以及前列腺增生是男性疾病常見的複雜性疑難病，給患者生活工作帶來不便和困惑。人們忘我的工作，不注意身體健康，或是當下需求貪念多，生活無規律，性生活過頻，睡眠不足，各行各業工作超時，勞累過度，消耗過多，壓力大，情緒過激，易怨易怒不如意等等，都是導致前列腺病主要原因。治療上，重點從脾肝腎膀胱下手，注重保陽氣，根據症狀辨證論治，隨證治之，通常可望獲致不錯的療效。

鄧醫師分析，急慢性前列腺炎與增生症是中老年男性常見病，隨著年齡增長，特別是老齡發病率也會跟著提升。年齡越大，氣血陽氣就差。據統計60歲男性患病率為50%，80歲則高達88%，而綜合症互相誘發糖尿病、腦血管、高血壓 、高血脂、脂肪高等等。鄧醫師接著說，前列腺炎分細菌性和非細菌性兩大類，細菌性包括急性和慢性兩種，非細菌性則為慢性，分為非細菌性前列腺炎和前列腺痛。良性前列腺增生症是老年病，BPH本身是病理學名詞，目前為止，尚未有國際上統一的定義。目前對大多數慢性前列腺炎和增生的病因尚不清楚，西醫療效也未能盡如人意。

依照鄧醫生的說法，中醫學沒有前列腺炎和增生病症之說，但這些病症表現在幾千年前就有，現主要將其歸納為淋證、癃閉、獨證、精病、肝脾腎虛等範圍。主要是脾腎肝膀胱虛損陽虛，運化失常，清陽不升，水濕內停，決瀆，膀胱氣化失常，尿頻，小便頻疼痛，滴瀝短澀，欲出未盡，小腹拘急，尿道不利，嚴重失禁，脾運化失健，濕阻 脾胃，腹滿脹痛，全身乏力，排尿困難，清濁相混，出乳白渾濁尿。肝氣鬱結是氣血疑至便經逐閉塞，小腹陰睾墜脹，小腹疼痛急脹使小便困難，血尿。腎陽虛致使腰痛，膝無力，排尿無力，點滴不爽等等，都和前列腺炎與增生症相同。

根據鄧醫師所舉實例，兩年前，侯姓患者，60歲，男，前列腺增生肥大，胃痛，全身關節痛，小便頻，而且排尿困難，近幾個月症狀加重，小便少而有餘瀝未盡感，尿道脹略痛，頻繁上衛生間，全身無力，精神萎靡，怕寒，腰特別痛，晚上解小便5-8次，無法正常睡眠，有小便要站幾分鐘才出來一點點。西醫建議手術，因患者恐懼而未施行，患者經多方治療無明顯效果，帶來很大痛苦。後患者經病友介紹，帶著一線希望去到鄧醫師診所治療。經近一個月，鄧醫師採用溫陽化陰，運化脾胃手法，從太陽太陰少陰入手，患者症狀基本緩解，堅持三個月服藥，症狀更獲改善。為鞏固療效，鄧醫師將藥打成粉，囑患者繼續服用。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒，開水沖服，效果與中藥飲片相同，診所地址，曼哈頓 ：43 E. Broadway（東百老匯 ）, #303, NY, NY 10002（近F, R, B, D, L, 6號地鐵 ）；法拉盛 ：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355，諮詢電話：917-330-3108。