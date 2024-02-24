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紐約幼獅青少年管弦樂團宣布2024年度四場盛大音樂會

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團日前舉辦耶誕音樂會，請到州參議員劉醇逸蒞臨聆賞並致辭鼓勵。
紐約幼獅青少年管弦樂團日前舉辦耶誕音樂會，請到州參議員劉醇逸蒞臨聆賞並致辭鼓勵。

紐約幼獅青少年管弦樂團（YOUTH ORCHESTRA, CYCNY）日前宣布2024年度的四場盛大音樂會，敬請愛樂人士提前計畫，撥冗出席。

首先登場的是師生才藝演奏會（Student and Faculty Concert 2024），訂於春暖花開的3月23日周六下午4時舉行，地點在法拉盛臺灣會館（Taiwan Center），地址：137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。另一場也是在臺灣會館舉行的音樂會（Taiwan Center Concert 2024），舉行時間為和風初夏的5月18日周六晚上7時，地址如前所示。至於年度該團最大盛事為林肯中心年度音樂會（Lincoln Center Concert 2024），時間選在玫瑰花季的6月8日周六晚上7點半，地點：Alice Tully Hall, Lincoln Center，地址：1941 Broadway, New York, NY 10023。年底重頭戲則是耶誕音樂會（Holiday Concert 2024），時間為耶誕鈴聲響徹四方的12月15日下午4時，地址：158初中大禮堂（Marie Curie M.S. 158 Auditorium），地址：4635 Oceania St., Bayside, NY 11361。

2023年年底，幼獅樂團曾在皇后區158初中舉辦年度耶誕音樂會，請到嘉賓州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫以及也是州眾議員的愛德華．布朗斯坦（Edward Braunstein）蒞臨聆賞並致辭鼓勵，由該團藝術總監（Artistic Director）方秀蓉（Patsy Fang Chen）出迎接待。同時在場的尚有行政總監（Executive Director）張俊生（Chunsheng Jason Chang）以及負責指揮的音樂總監（Music Director）鍾啟仁（Chijen Christopher Chung）。

紐約幼獅青少年管弦樂團音樂會由紐約市文化基金協會及紐約市議會黃敏儀指定贊助，綠洲基金會、莊松河醫師基金會、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、紐約第一銀行、華美銀行、林口印刷、普利斯商務網路等贊助。

幼獅樂團網址：www.YouthOrchestra.com，電郵：[email protected]，詢問：347-306-2511，917-912-8288。

眾議員 紐約市 中華民國 法拉盛 皇后區

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