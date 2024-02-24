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智文大藥房 一站式服務 紐約州奶票指定物品領取站

紐約訊
智文大藥房常備最全的處方藥，服務親切。
智文大藥房常備最全的處方藥，服務親切。

智文大藥房 Francis Lewis Pharmacy位於貝賽，法拉盛，新鮮草原和白石鎮交界處。由超過20 年工作經驗的資深藥劑師組成的專業團隊，誠懇熱情耐心為您服務。一周7天開業，週一至週五9點到6點，週六-周日9點到4點，停車容易，方便住在皇后區的老人家庭開車取藥。藥品齊全，接收各大保險

該藥房所有配藥一律採電腦配藥系統進行，接受由各醫療單位以電腦為病人所開出的電子處方藥進行配藥，即當病患於醫生診所看病，由醫生開處方後，可直接傳達至藥房之電腦配藥系統中，病人可在看病後直接前往藥房取藥，快捷先進。

智文大藥房從不因為價格而妥協藥品品質，從不因為保險而拒絕任何一位客戶。該藥房常備最全的處方藥，滿足各種健康需求的中美OTC產品，以及豐富的日用品和健康食品，一站式滿足您全家的健康需求。亦有地保公證傳真複印服務

專賣各類保健品、維他命、止痛藥膏、止痛貼、護手護膝、面膜、護膚品、洗髮精、沐浴、暖暖包、熱敷貼、家用品、骨維素 (維骨力)、益生菌 。

65 歲以上紅藍白卡的老人每月免費送藥。送貨時間靈活盡可能方便老人作息時間。地區包括紐約五大區及長島，住在外州的老人亦可免費郵寄。

該藥房也是紐約州奶票指定物品領取站，各種奶粉和奶水非常齊全，應有盡有 。提供免費送貨上門和全美郵寄服務。紐約市內當天或者第二天送到。

智文大藥房 Francis Lewis Pharmacy位於3333 Francis Lewis Blvd Flushing NY11358. 電話：929-553-2288

保險 長島 法拉盛 紐約市 紐約州

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