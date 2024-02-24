國醫堂許英教授淺談中醫治療甲亢病

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」許教授為病患進行針灸理療。

法拉盛 王子街39-07「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流的中醫針灸高級專家代表。兩位同時是中醫主任醫師和中醫學教授，從事中醫工作五十餘年和近五十年，臨床經驗豐富。在美國創辦紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫診所。

許英中醫學教授說，人體甲狀腺功能障礙，臨床上可分為甲狀腺功能亢進和甲狀腺功能低下是向兩個相反方向發展的疾病。前者較為多見，亦比較容易治愈；後者少見，也不易於治療。許英教授在這主要討論甲狀腺功能亢進的中醫治療。

甲狀腺機能亢進為西醫病名；西方主流醫學治療甲亢，一般常規首選抗甲狀腺藥物治療；還有放射性碘治療和手術療法。

但是，抗甲狀腺藥物有損傷肝功能，可能會導致粒細胞減少及藥疹等副作用。而放射性碘治療和手術則易引起甲狀腺機能減退等其他問題。因此，臨床時運用中醫療法，常可達到療效高，療程短，費用低，無痛苦。大多數可以迅速緩解症狀、防止複發的目的。

西醫學認為甲亢的病因很複雜，與機體代謝失調有關。而毒性彌漫性甲狀腺腫、毒性結節性甲狀腺腫、功能的甲狀腺腺瘤也會引發的甲亢等等。多數甲亢病人中醫常規治療後都可以收到滿意療效。但如果一再延誤治療時機就有可能會引起心髒、眼睛、肌肉、代謝、神經、肝髒、生殖等身體多器官的並發症，不僅會影響生育，甚至可能發生危及生命的甲亢危重證。

中醫學認為本病與肝，心、脾、腎有關。初起多以「實」證為盛，症候以氣滯、鬱火、痰凝、血瘀為主。中期虛實夾雜，多以陰虛陽亢，或夾痰夾瘀為主。久病晚期則氣陰兩虛，甚則陰損及陽形成脾腎陽虛或陰陽兩虛的症候。中醫學分型論治： 1、肝鬱氣滯，治法：疏肝理氣，解鬱清熱。2、胃熱脾弱，治法：清胃瀉火和補益脾胃。3、痰濕阻滯，治法：健脾除濕和化痰行滯。4、氣滯血瘀，治法：行氣化滯和活血行瘀。5、腎陰虧虛，治法：滋陰補腎，養血寧心。甲亢，中醫認為屬慢性消耗性疾病，治療從“固本”入手為要。講究整體觀念辨證施治，從根本上消除患者病痛。紐約法拉盛王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所有治療該病五十餘年臨床經驗，特別精治以下方面的疾病：

1、經多方久治不愈的疑難痼疾。

2、免疫、內分泌、神經、消化系統的疾病。

3、病毒性疾病和癌症 。

4、其他醫療體系無有效藥物治療的疾病。

5、病人自覺非常痛苦現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。

6、中醫長壽養生：將人體內外組織結構和內髒各大功能系統年輕化，達到延年益壽長壽不衰的目的。長期醫療實踐證明，任何一種醫療體系不可能包治天下疾病；一名醫生不可能治愈所有患者。《國醫堂》抱着「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。

電話：929-607-3738，

診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354

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