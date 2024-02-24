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皇佳商業銀行推出空前優惠現金紅利 優惠截止3月8日2024年

紐約訊
皇佳商業銀行空前優惠利率讓您資金將獲得更高的回報。
皇佳商業銀行空前優惠利率讓您資金將獲得更高的回報。

皇佳商業銀行近日推出了一項空前的優惠活動「恭賀新禧金龍送財」，為客戶提供了高達$26,388的現金紅利。這是一個難得的機會，讓您的資金獲得更高的回報，同時享受銀行的專業服務和靈活管理。

據活動規則，只要您在2024年1月22日至2024年3月8日之間開設一個新的儲蓄賬戶同時，並存入$10,000或以上的來自其他金融機構的新資金，您就可以享受高達$26,388的現金紅利。具體而言，如果您的存款金額在$10,000.00至$24,999.99之間，您將獲得90天$80的紅利；180天就有$118;總現金紅利就是$198;如果您的存款金額在$25,000.00至$49,999.99，您將獲得90天$200的紅利；180天就有$328;總現金紅利就是$528; 如果您的存款金額在$50,000.00至$99,999.99，您將獲得90天$300的紅利；180天就有$828;總現金紅利就是$1128;

如果您的存款金額在$100,000.00至$249,999.99，您將獲得90天$700的紅利；180天就有$1788;總現金紅利就是$2488; 如果您的存款金額在$250,000.00至$999,999.99，您將獲得90天$2000的紅利；180天就有$4588;總現金紅利就是$6588; 如果您的存款金額在$1,000,000.00以上，您將獲得90天$9000的紅利；180天就有$17,388;總現金紅利就是$26,388。這是一個非常難得的高收益的儲蓄方案，希望僑胞多多把握，以免向隅。

皇佳商業銀行的活期儲蓄賬戶不僅利率高，而且還具有很高的靈活性。您可以隨時存取您的資金，無需支付任何手續費或罰款。您也可以通過網上銀行、手機銀行或電話銀行來查詢和管理您的賬戶，方便快捷。皇佳商業銀行是美國最大的華人銀行之一，擁有豐富的歷史和經驗，為數百萬的客戶提供專業、貼心、多元的金融服務。皇佳商業銀行不僅擁有強大的資本實力和風險管理能力，而且還憑借其深厚的社區根基和文化認同，贏得了廣大客戶的信任和支持。

如果您想要把握這次優惠活動的機會，請盡快聯繫請立即聯繫皇佳商業銀行美東各大分行，法拉盛分行：718-321-3131；羅斯福分行：929-380-7015；艾姆赫斯特分行：718-906-9898；堅尼路分行：212-680-3131；布碌崙55街分行718-871-8338；布碌崙59街分行：718-567-8338; 布碌崙班森賀份行：929-298-4489，Edison新澤西愛迪生分行：848-264-4531。或者登錄他們的官方網站www.royalbusinessbank.com瞭解更多詳情。

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