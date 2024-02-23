Northwestern Mutual提供4個改善財務狀況的方法

欣逢農曆新春，舉世同歡。農曆新春是我們企盼重新出發，尋找全新契機的時刻。”Northwestern Mutual位於紐約州紐約市的財富管理顧問Rick Hu表示。“以下是您可以在新年裏採納的幾個簡單步驟，讓您與家人的財務狀況更爲健全穩固，不管日後發生任何事情，您都勝券在握。

以下建議在龍年改善財務狀況的四個步驟：

(一)及早報稅

儘管理論上您可以等到4月15日才報稅，趁早處理這樁一年一度的工作可爲您帶來不少好處。第一步就是和您的報稅代理人預約見面。這麽做不但讓您可以挑選自己方便的時間，而且一旦在日曆上標註見面日期，您就會受到鼓舞開始收集必須的文件（收到的W-2和各種1099表格，以及用來扣減的各種收據）。預訂好見面日期也會催促您查看一下2024年按照收入劃分的稅率變動最新狀況，並且開始準備向稅務專家提出的問題。

(二)重新審視您的2024理財計劃

審視您的理財計劃，確認與您的目標一致, 還有比新年伊始更好的時候嗎？財務狀況固然因人而異，但是無論您是屬於20幾歲的族群，或是60幾歲的族群，每個人都能藉由某種程度的的財務規劃而受益。 財務規劃可以提供許多好處，包括如何針對未來目標進行儲蓄 和投資 ，妥善處理您的債務，保護您的資產。您一旦做好財務規劃，就可以專注於例如建立預算或是查看您的信用報告等和財務有關，更爲實際的事情上。

(三)重新審視您的信用卡 組合

新年到了，來張新的信用卡？儘管整體債務水平逐漸下滑，去年全美國仍有將近百分之27的消費者申請信用卡。雖然申請新的信用卡有許多附加優惠 – 例如新持卡人紅利，新申請人0利率優惠，您仍應在開戶之前確認擁有一張新的信用卡不會影響您原訂的消費和儲蓄目標。

(四)做好職業生涯目標規劃

除了讓財務狀況更加健全穩固外，2024也可以是您在事業上突飛猛進的一年。無論您希望在目前的領域中更上一層樓，或是轉換跑道，最重要的是爲自己清楚做好職業生涯目標規劃，並確認那些步驟能夠幫助您達成目標 – 例如更新您的履歷表，充實您的數碼形象，探索服務單位的職涯資源和動用您的人脈。

誠摯的祝福您通過以上步驟，享受快樂健康，財運亨通的龍年！

Northwestern Mutual幫助個人和企業達成財務保障已有超過165年歷史。通過整體性的規劃方式，Northwestern Mutual 結合專業理財顧問的專長、個人化的數位體驗、和

領先業界的產品，協助客戶規劃最重要的事務。通過公司機構内組合及零售投資客戶組合管理的總資產超過5700億美元，收入將近350億美元，和價值2萬2000億的有效人壽保險 保護，Northwestern Mutual為超過500萬依賴本公司的壽險、殘疾收入和長期照護保險、年金、中介和顧問服務的民眾提供財務保障。