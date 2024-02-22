紅館獨家秘製港式蔥油雞回味無窮

紅館停車方便，鬧中取靜。

位於皇后小頸區的正宗港式美食茶餐廳「紅館」為紐約市 食客帶來回味無窮的港式飲食文化，紅館座落於皇后區 及長島 交界的小頸是現今最潮的飲食地段食客打卡必到的去處，交通非常方便，駕車沿495公路東行於32出口即達。紅館主持人之一雄爺稱，餐廳內提供多款精心泡製港式茶餐廳中西美食，其特別推介的秘製蔥油雞更可稱得上是紐約第一雞。雞皮爽滑，給舌尖帶來猶如咖喱般的口感。其雞肉細嫩柔軟，基本不需要大力咀嚼。輕輕一咬，那讓所有對雞味有著執著的食家們傾倒的濃郁雞肉醇香立即充斥齒頰，介紹這道紐約第一雞的時候，不能不提的是那秘制的蔥油。鹹甜適中，蔥香在熟油的激發下迸發。肉香與蔥香在口中共舞，一時間分不清誰是主角。在蔥油的加持下，雞肉掛上一層潤滑的清香，品嚐了第一口便欲罷不能，一筷接一筷。該雞製作非常繁複需時，所以產品限量發售每天搶購一空。想品嚐的民眾別忘了打電話預定。

紅館招牌菜色有雄爺推介日式咖哩豬扒飯，鮮茄西汁芝士豬排飯，紅燒牛肉麵，冬蔭海鮮湯河，泰式豬手湯麵，餐蛋菠蘿包，泰式脆脆雞翼配雜菜沙律，香煎三文魚配雜菜沙律，炸豬排雜菜沙律款款皆精。

香港 飲食文化多姿多彩，港式街頭小食如咖喱豬皮魚旦及豬扒飯是平價但極具特色的平民美食，亞洲風味紅燒牛肉麵是世界馳名美食，熱氣騰騰濃洧美味的湯底加上用心燜煮已經完全入味，軟爛而略帶Q彈口感的紅燒牛肉配以掛湯的粗麵條風行世界各地。另外，若介意碳水攝入的食客可以品嘗西式健康精美食譜 香煎三文魚配雜菜沙律甘香野味，除佳餚美食外在港式茶餐廳當然要來上一杯港味十足的明星飲品港製檸茶，在飽餐一頓後，檸茶為您的味蕾帶來舒爽清新的快感。

紅館室內裝修設計極具港式茶餐廳風格，餐廳內更特設卡拉ok高級音響設備，於中午4點後更可供客人一展歌喉，三五知己良朋聚會暢談高歌佳餚美食大飽口福一樂也。紅館營業時間：每天上午11點至下午6點，週三休息。地址：46-19 Marathon Parkway, Little Neck, NY11362電話（929）260-8887 （929）532-1799 歡迎堂食外賣。