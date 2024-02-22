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中國嘉德拍賣公司 2024春拍持續徵集中

紐約訊
劉野金光大道布面丙烯油畫中國2023秋季拍會成交價RMB57,500,000約USD7,993,248。
劉野金光大道布面丙烯油畫中國2023秋季拍會成交價RMB57,500,000約USD7,993,248。

中國藝術市場領軍者——中國嘉德，2023各項指標排名繼續領先，獲得包括實收拍品款、企業納稅、產業鏈貢獻、慈善捐款等九項第一名，獲得了行業及社會各界的廣泛認可和美譽。中國嘉德期持續向市場發力，在春秋拍等系列活動中，為大眾提供更高端、更實用的藝術拍賣體驗。該公司2024春秋拍徵集範圍包括：中國書畫、瓷器及古董珍玩、古典傢俱及工藝品、古籍善本、郵品錢幣。

面對市場風雲變幻和疫情起伏，藝術品投資穩健的市場收益再次脫穎而出，成為財富管理的重要管道。據統計，越來越多的財富階層正在將目光轉向藝術品收藏，提升自身的影響力。中國嘉德秉承著一貫業精於勤的原則，跨越疫情阻隔，在全球範圍內徵集遴選佳品。

兼具文化傳播及美育大眾的功能，中國嘉德延續著每年春秋拍前全國範圍內的巡展傳統。2023年，中國嘉德在藝術品市場中探索創新、砥礪前行，堅持以學術引領為理念的原則，挖掘/闡釋/宣傳文物的文化價值、完善買家服務體驗、營造健康理性的收藏氛圍、創建具有國際認知度和影響力的中國文物拍賣品牌。

中國嘉德美國辦事處連絡人：楊樂陶，電話：212-308-8889。

地址: 505 Park Ave.,4th FL , NY, NY10022

郵箱：[email protected]

疫情 拍賣 投資

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