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紐約關懷計劃NYC Care 提供無健康保險的 紐約人醫療服務

紐約訊
有關NYC Care的醫療服務介紹請上網站 www.nyccare.nyc/your-health-care-services/（網站有中文翻譯）
有關NYC Care的醫療服務介紹請上網站 www.nyccare.nyc/your-health-care-services/（網站有中文翻譯）

如果因為移民身分或其他原因，無法在紐約申請到醫療健康保險，有什麼辦法可以獲得基本醫療保障呢？「紐約關懷計劃NYC Care」為紐約市沒有資格獲得健康保險或無法負擔健康保險的紐約客，提供紐約市公立醫院系統（NYC Health + Hospitals） 的醫療服務。無論移民身分或支付能力，只要符合條件，就可以獲得可負擔的醫療保健服務。

這項計劃是紐約市政府於2019年8月於布朗士、布碌崙和史坦頓島開始啟動的，目前已覆蓋紐約全市。「紐約關懷計劃NYC Care」為沒有任何健康保險的紐約人，提供了必要的醫療健康服務，而收取費用極少甚至免費。更多的有關NYC Care 的醫療服務介紹請到以下網站: https://www.nyccare.nyc/your-health-care-services/ （網站有中文翻譯。）

全紐約市有幾十家醫院參加NYC Care計畫，「古弗尼爾哥譚醫院」是其中一家醫院，也是紐約州最大的獨立式非住院醫療中心，「古弗尼爾哥譚醫院」（NYC Health + Hospitals/ Gotham Health, Gouverneur）是紐約州最大的獨立式非住院醫療中心。該設施提供高質量醫療服務。

助理主任Elisa 表示，在「古弗尼爾哥譚醫院」我們為兒童和成人提供全方位的看護。我們的專業人員，希望能夠與您一起達到您的健康目標，他們非常重視初級保健和預防保護，我們的感覺和生活質量在很大程度上取決於我們每天的生活方式和我們的選擇。在「古弗尼爾哥譚醫院」，我們幫助你改善你的健康和福祉，並預防、治療和管理正在發生的疾病，如：心臟病、糖尿病和哮喘。

在「古弗尼爾哥譚醫院」的醫療服務多達15種。主要服務包括兒科、婦女健康、精神心理治療、眼科、牙科等等。Elisa 還表示，我們知道，用病人的母語與他們互動，能使他們從治療中獲得最大的好處。我們的項目以各種語言提供，包括西班牙語、普通話、粵語和英語，這些都是考慮到病人的文化需要而創建。翻譯服務是免費提供的。

在這次訪問中我們有幸對NYC CARE 執行董事長Dr. Jonathan Jimenez 進行獨家採訪。Dr. Jonathan表示，「古弗尼爾哥譚醫院」有多種完善的醫療服務，這也給病患帶來很大的便利。並且Dr.Jonathan還表示，紐約市政府能夠撥放大量預算在NYC CARE 和NYC HEALTH HOSPITAL 上，這是為更多的紐約市民提供服務，從而還能保證質量的原因。同時他也鼓勵更多的華人來選擇使用NYC Care。

紐約關懷計劃已成為一個全國性的醫療保健模式，遍及所有五個區有超過11萬個會員。無論您的身分是否合法，保證在公共衛生系統的醫院和健康中心得到低價和免費服務。NYC CARE 傳播部主任Alex最後還特別表示，院方能提供超過200種語言服務，普遍上不存在有太多的語言溝通問題。希望鼓勵更多的紐約華人來使用美國最大的公共醫療保健系統所提供的服務。

請撥打：1-646-NYC-CARE （1-646-692-2273） 加入NYC CARE 享用更多的醫療服務。

紐約市 保險 紐約州 華人 移民

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