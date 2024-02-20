《為歸屬而戰》《Fighting To Belong》新書發佈會

《為歸屬而戰》新書發佈會（上圖），右起：作者Amy Chu、摩根大通集團亞裔事務主管Vivian Young，插畫家Louie Chin。下圖為作者們為讀者簽名。

亞裔 美國人基金會（TAAF）和Third State Books 日前舉辦圖像小說《為歸屬而戰》《Fighting To Belong》第一卷的新書發佈會，講述亞裔美國人的維權歷史，在新年期間慶祝AANHPI歷史與文化。

新書發佈會以互動的方式進行，前 300 名參加的孩子獲得一本免費簽名的圖像小說，三位作者在現場簽名，及與家長、小朋友們互動。該活動得到多個機構的贊助，包括摩根大通 公司JPMorgan Chase等，到現場支持。

《為歸屬而戰》以 8 至 13 歲兒童的引人入勝的漫畫書形式，分享美國歷史中重要且充滿活力的部分。第一卷是三部分系列中的第一卷，講述了中學主角和他們的導遊Kenji 踏上一段奇妙的時光之旅，觀察AANHPI 歷史上的重大事件，從新奧爾良的「馬尼拉人」到加利福尼亞州的淘金熱。著名華裔作家Amy Chu和她兒子Alexander Chang是這一系列圖像書的作，現場Alexander Chang為在場的小朋友和家長閱讀了《為歸屬而戰！》的摘錄。該書的插畫家Louie Chin，他在現場舉辦了漫畫繪畫工作坊。

作者Amy Chu表示，我們想為下一代建立一個新世界觀，就要從教育和賦權開始，讓他們不被邊緣化為刻板的亞裔印象-功夫教練、外賣郎，這些只是亞裔歷史成長的一部分，並不代表他們的未來，要鼓勵他們去成長、探索。

到場支持的摩根大通集團亞裔事務主管 Vivian Young表示，摩根大通很高興贊助這個活動，因為它能將社區團結一起，以及與像「亞裔美國人基金會」那樣能代表整個社區的機構、和第一家亞裔擁有的出版社Third State Books，表明亞裔美國人是重要的群體。特別是農曆新年期間，這類活動就更有意義，代表摩根大通對亞裔社區的承諾。

主辦單位之一Third State Books 是第一家公共利益出版社，專注於將 AAPI 的聲音、觀點和問題帶給珍惜它們的讀者。透過小說和非小說，為成人和兒童出版，它致力於出版更全面地代表亞裔美國人整體經驗的故事。它的名字「第三國」指的是亞裔美國人作為不同文化之間橋樑的獨特經歷，他們自豪地擁有自己獨特的空間和身份。

另一主辦單位亞裔美國人基金會TAAF 為亞裔美國人、夏威夷原住民 和太平洋島民社區服務，幫助他們追求不受歧視 、誹謗和暴力的歸屬感和繁榮。TAAF於2021年成立，旨在應對反亞裔仇恨抬頭並解決AANHPI 社區長期投資 不足的問題，為一流組織提供資金，致力於動員反對仇恨和暴力、教育社區並透過我們的核心支柱重塑我們的敘事反仇恨、教育、敘事變革以及資源與代表。有關 TAAF 的更多信息，請訪問 www.taaf.org。