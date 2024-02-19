佳欣旅遊 四月帶您到尼加拉瀑布看日全食

佳欣旅遊推出日全食世紀之旅。右圖為空拍日全食，僅右下方小區域全部陰影，左方日偏食區仍陽光燦爛。

日全食發生在太陽經過地面的路線上正好被月球全部遮擋時。今年4月8日下午，當太陽由墨西哥 和德州 邊界行往美國西南至東北的加拿大 東部時，但沿線僅一個城市的範圍可見天色全黑的日全食。

紐約州 因地理因素，只有尼加拉瀑布附近一線之地可見日全食，紐約州其他地區可見日偏食，但日偏食僅可窺見太陽的部份被月影遮擋，陽光仍然照射大地，並不能感受到白晝如黑夜，氣溫驟降，天狗食日，雞鳴狗吠的百年天象。

帶著兒孫前往紐約州北部瀑布區觀看日全食，讓他們這一輩子可驕傲的炫耀於同儕，因為這一百年一次的際遇，下一次不一定在美洲，也不一定能再見證這場太陽公公害羞，躲了起來的奇景。

美國國土安全部在去年初已召集各相關單位開會，當天通往尼加拉瀑布的道路將全部管制，以免千萬民眾開車湧向各連接的公路。當地旅館也全部售罄，僅有的民宿也以五星酒店的高價待沽。

佳欣旅遊達人傳鶴鳴，一年前即已預定了巴士及當地最好的酒店，帶領一個巴士的好友同行前往，現尚有部份名額提供給熟悉的客人。酒店有數百房間，大型賭場，10間餐廳，購物名店街，當天下午酒店專門奢華賞日派對，只開放給住客貴賓。

酒店直行即可乘遊覽船至瀑布下觀賞，也可經觀景步道至瀑布上緣下看怒濤。晚間可往由彩虹大橋至對岸加拿大境內觀賞更全面更廣大的瀑布，該區的餐廳和夜生活也是美境內所沒有的。現場贈送特製眼鏡，只有在瀑布大草原前，觀賞月影遮日，天色全黑的日全食才有震撼可看性。

行程搭乘舒適大巴士，4/7週日上午法拉盛 出發，酒店住宿兩夜，4/9週二返回。二或四人一房，每人$588起，名額有限，3/1前報名繳費。佳欣旅遊，地址：法拉盛緬街37-02一樓，F6A室。電話：(917)375-7740，電郵：[email protected]。