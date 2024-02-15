長島誠信車行30年優質信譽 專業維修團隊集板金和綜合維修保養

長島誠信車行項慶銘先生有著40年的汽車維修經驗，他帶領的專業技術團隊竭誠為僑胞服務。

位於長島 Hickville火車站旁的誠信車行開業近30年，秉持著「品質第一、價格合理和誠信、專精的服務」在長島地區贏得了良好的信譽。其負責人項慶銘在2011年更被美國Parts Authority機構甄選為2010-2011年年度最佳服務的車行，為此並獲邀為美國大聯盟紐約大都會 隊開球，這是繼華人 導演李安之後的另一位華人獲得此殊榮。歡迎僑胞前往諮詢，長島誠信車行專業的技術人員將竭誠為您的愛車解決各種的疑難雜症。

誠信車行是一家集車身、板金和綜合維修和保養的修車行。在長島地區開業已30年，擁有各類新型的電腦儀器和設備為大小型汽車及卡車維修、保養、高科技電腦偵測和解決各種疑難雜症。值得一提的是，長島誠信車行的「車身板金部」擁有自義大利 進口的「無塵噴漆焗漆房」和「車體大樑校正器」，該設備不僅是質量、規格必須得到政府核准、檢驗合格始能啟用，優點是在完全無塵的噴漆房作業，再以高溫 氣流焗漆，車身噴漆均勻，不會因汙點起泡泡並且較有光澤；採用電腦配色，調出來的顏色近乎完全媲美原廠色澤；車體大樑校正器可為您將碰撞後的車身完全調整到原廠的設定值，讓愛車內外如新。該公司採用的鐳射電腦四輪定位機器更是少數由Mercedes Benz總公司認證的四輪定位系統，能精確地為車子校正方向盤和輪胎的定位以達到準確無誤的操控。

誠信車行負責人項慶銘先生從事汽車維修及車身保養已有30多年的經驗，對各類型的汽車性能、機件都甚為熟識。據他介紹，他所帶領的專業團隊，每位技師對各品牌和車款的每項工序及維修組件都了若指掌，並且公司每月都定期送他們到各原廠進行培訓。因為近年來的汽車產商對車子的科技化進行更多的投入，因應市場長島誠信車行公司在硬體和軟體方面都投入了大量的資金和時間隨時予以更新，以確保及時解決車子的各類問題。

誠信車行以完善先進的設備、誠信合理的價格為僑胞服務。地址：285 W. John St. Hickville(LIE 41S出口)，諮詢熱線：516-931-8582。