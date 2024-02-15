龍年吉祥賀新年 世界日報攜眾華商在時報廣場大屏幕拜年

世界日報 與34家華商企業攜手呈現歡樂農曆新年動畫影片，展現愉悅視覺盛宴。紐約時報廣場 一號樓為全球標誌性建築，也是每年跨年焦點，屏幕高達280英尺，每日50萬人車流。世報連續第五年與優質企業攜手製作新春廣告，2月8日起，四晚9點在時報廣場屏幕祈求祥瑞，拜年致福。2月10日(六)現場紀錄片上架於世界新聞網 ，邀請讀者共賞華商企業真摯祝福，共凝聚吉祥之氣，迎接龍年美好序幕。

功夫廚房 KungFu Kitchen

功夫廚房 KungFu Kitchen 是曼哈頓時報廣場首家擁有米其林榮譽的點心類餐廳。米其林級別的小籠包、明星功夫拉麵、刀削麵、彩虹餃子、牛肉夾餅、麻辣燙、豆花都備受客人們喜愛，更有媒體爭相採訪米其林小籠包和功夫拉麵。麵點大師創始人Peter Song，獨創的功夫拉麵，受到了不計其數當地美國人、外國遊客喜歡，到店學習拉麵手藝，交流中國交化的客人絡繹不絕。

紐約人壽

每逢春節，華人慶祝傳統節日，紐約人壽今年透過時報廣場大屏向全球華人拜年。以「愛」為主題的賀年短片，提醒人們懷抱愛與責任，銘記過往美好。在2020年新冠肺炎期間，紐約人壽基金會與Cigna醫療保險合作成立The Brave of Heart Fund，為不幸喪生的醫護人員及其家庭提供經濟援助，共發放3,150萬美元，造福900多個家庭。2021年，紐約人壽公司總裁Ted Mathas聯合全美150家公司總裁發表「總裁誓言」，強烈譴責仇恨亞裔，鼓勵員工參與社區公益。愛與責任凝聚人們，紐約人壽陪伴社區走過四年前的低迷時期，與您同在，與社區榮。

塔牌龍口粉絲

秋冬季節，火鍋成為餐桌上常見美味。美東最大進口公司—森美，與山東中糧粉絲攜手呈現「塔牌」龍口粉絲，晶瑩光亮、柔韌可口。市場上有仿冒品，消費者購買時請確認「塔牌」商標及ISO9001、HACCP認證，保證食用安全。龍口粉絲已在50多個國家註冊，購買時請注意「塔牌」商標和微縮防偽標識，以防假冒。美東總代理：森美進口公司，地址：100 Summit Place, Jersey City, NJ 07305，電話：1-800-888-8228。

金麒麟

Gold Kili 金麒麟成立於1985年新加坡，始為獨家配方烘焙咖啡豆生產商，如今已發展成數十種速溶飲料製造商。39年來，公司堅持食品安全和品質，嚴格控制每個生產階段。不斷創新，滿足全球不同口味需求，推出南洋風味研磨黑咖啡袋、白咖啡、奶茶、拿鐵、亞洲風味飲料及燕麥奶系列等即溶飲品。在美國華人市場，Gold Kili的姜晶系列廣受歡迎，冬季可保暖增免疫，夏季解渴促進食慾。

紐約畫廊

紐約畫廊的宗旨是促進中西文化藝術交流。以專業的視角為中國文化走向西方為己任。 讓世界瞭解中國，讓中國藝術展現世界是我們的目標，我們為中國畫家提供一個展現自己的平臺。紐約畫廊為中國畫家提供個性化展覽服務，是藝術交流活動的平臺，可為有需求的畫家提供各種寫生體驗， 舉辦中外藝術家見面交流，以不同的視角與收藏家探討藝術作品的魅力與價值。 為中國畫家打開一扇與西方藝術家、收藏家見面交流的視窗。

喜之郎

中國廣東喜之郎集團有限公司成立於1992年，總部位於廣東深圳，主要業務包括生產和銷售果凍布丁、海苔、奶茶及巧克力餅乾等四大系列產品。旗下擁有多個品牌，包括喜之郎、優樂美、水晶之戀、美好時光和開心時間。公司在廣東陽江、南京溧水、河北保定、四川遂寧等地設有現代化生產工業園，已通過ISO9001、HACCP等管理體系認證，成為中國食品生產規範的引領者。喜之郎在全中國設有40多個分公司和辦事處，擁有千多個經銷商和上萬個分銷商，產品遠銷各大海外市場。

米婆婆

湖北米婆婆生物科技股份有限公司成立於2004年，總部位於湖北孝感，擁有湖北省米酒行業首個5G智慧化工廠，是一家以大健康為己任、專注於穀物發酵的高新技術企業。公司深耕於穀物發酵領域，打造了以液態調味、健康飲品、休閒零食、低度發酵酒為核心的四大業務板塊，致力於做中國米酒文化走向世界的推動者、創新者、引領者。旗下以「米婆婆」為代表的酒釀品牌家喻戶曉，系列米酒及米酒飲品達30多個品種，暢銷全球20多個國家和地區。

子漢集團

子漢集團成立於2015年，專注於餐廳品牌的策畫和設計，提供北美市場客戶全面的品牌戰略、場景設計、供應鏈管理和整合營銷服務。擁有14家餐飲品牌，多次被主流媒體報導，獲得社交媒體好評，包括米其林推薦的「江南」、時代廣場的「友情客串」、上海生煎包的「Gold Bao」和美式中餐的「Kungfu Duck Express」。子漢集團致力提升餐飲體驗品質，通過融合不同文化元素滿足市場需求，為客戶帶來獨特餐飲體驗。

美國夢超級購物娛樂中心

美國夢位於新澤西州東拉瑟福特市，與曼哈頓相隔僅4.5英里，車程15分鐘。毗鄰梅多蘭茲體育中心，是NFL兩支球隊主場。體育場容納82,500人，2026年世界杯主賽場。50英里範圍內有2,000萬人口，平均收入10萬美元，交通便捷。擁有全美最大停車場，33,000停車位和28個Tesla Supercharger。第一期300萬平方呎擁有30娛樂項目、400家商鋪和餐廳。第二期將新增4家五星級酒店、賭場和國際會展中心。總面積600萬平方呎，將成北美最大綜合商業中心。

螺霸王

螺霸王，柳州螺螄粉的極致代表，以傳統高湯和本地食材還原經典滋味，榮獲中國螺螄粉出口冠軍4年，更創下全球首個螺螄粉吉尼斯紀錄。在傳統電商、零售、興趣電商、新零售和跨境業務等全渠道中，螺霸王以創新、深耕終端和業態融合的卓越表現，成為行業前3的新銳品牌。2024年，螺霸王期許與全球華人共同進步，共創新年佳績。「小米粉，大產業」，螺霸王攜手全球華人華僑，共譜輝煌未來！

天下一口

天下一口是新興中華美食品牌，以美食治癒與創新為理念，呈現新生代多元生活。成立於2022年7月，隸屬螺霸王企業鏈，推出多款特色美食，如港式肥汁米線、土豆粉、沖泡桶等，並在2023年獲得國際美味獎章，深受美食愛好者和潮流青年喜愛。未來將持續開發更多獨特潮流美食，滿足大眾期待。新春佳節來臨，天下一口祝全球華人新年龍行龘龘，前程朤朤，新春大吉！

樂錦記

「為民眾供美味，為員工贏發展，為夥伴創利潤，為社會謀福祉」安徽樂錦記食品有限公司成立於2004年，經過多年專業用心經營，目前已經成為中國傳統糕點企業領導品牌之一，同家樂福，沃爾瑪，世紀聯華等保持密切合作。投資超五億元的二期園區正在緊張建設當中，建成後將成為國內最大單個工廠烘焙生產企業，預估年產值6萬噸。超過2萬個散裝專櫃遍布全國，業務涉及歐美，東南亞，新西蘭，澳洲等多個海外市場。

甘肅融創立方

融創立方產業加速器於2016年4月21日成立，座落於中國甘肅省蘭州市「黃河之濱會客廳」，以「創新」、「融合」、「協同」為理念。透過創新服務模式，整合各類資源，與高校、企業協同合作，構建創新創業核心生態圈及中小微企業服務平臺。該平臺聚焦全球化資源，匯聚頂尖專家、投融資機構，建立千人的專業智庫、10項細分領域加速孵化集群，以及概念驗證中心，致力於打造中小微企業和大型企業共同發展的跨語境產業孵化新生態。

英貝健

英貝健，領先健康功能化飲品品牌！其益生元西梅汁銷量全國第一！2019年成立英貝健平衡營養研究院，推出多款爆款產品，如大餐救星™、每日輕體™，並榮獲多項國際獎項。益生元西梅果飲已熱銷2千萬瓶，覆蓋全國32省，50家線上店鋪，線下有10萬+高端商超便利店在售。與江南大學聯合成立《西梅益生聯合創新中心》並參與制定行業標準。英貝健以初心為企業責任，積極參與公益，捐助社會福利院，用實際行動回饋社會。

時代車行

時代車行創立於2012年，是一家專注於新舊車買賣、長租以及維修的綜合型汽車公司，經過10多年來不斷的努力已將公司企業化。公司也擁有專業的科技部門，開發設計各種汽車行業的網站以及APP應用程式，我們歡迎各類型投資者，詳情請傳email: [email protected]諮詢。時代車行是政府許可的合法加盟車行，共3種不同的加盟模式，詳情請瀏覽官網 www.iDealAutoNA.com。