金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享華裔勿做「沉默的羔羊」

金&揚聯合律師樓資深猶太 律師呼籲，美國法律有保護家庭暴力（簡稱家暴 ）受害者條款，有助華人 擺脫家暴侵害，無須再做「沉默羔羊」。

所謂家暴是指家庭成員之間所施予的身體上或者精神上的傷害。家庭暴力並不僅僅指行為暴力，任何身體、精神、語言方面的虐待，或者以強迫、監視、控制人身自由，以及威脅、恐嚇、破壞財務等等，都屬於家暴範圍。家暴不僅可能會發生在配偶間，也可能發生在家長和孩子間或同居伴侶、情侶間。換而言之，在這些關係人之間發生暴力事件都算是家庭暴力，施暴者都將會受到家暴相關的法律制裁。

最常見的家庭暴力有四種形式：1、對家庭成員或親密朋友施以身體上的傷害，包括踢、打、擊、使之窒息、推、抓、搖等動作。2、感情上的傷害，包括喊叫、侮辱、威脅，將受害人與其他家庭成員或朋友隔離，不停打電話侵擾等。3、性虐待，包括非自願接觸等。4、經濟上的虐待，控制金錢，阻止他人上學或工作，強制別人做自己不願意做的事情。所以除了夫妻之間、除了身體傷害外，男女朋友間、精神傷害等都屬於家暴範疇。

家庭暴力還可以包括以下刑事犯罪行為，例如攻擊、威脅、跟蹤、恐嚇和刑事疏忽，其處罰程度也很大，從刑事輕罪到刑事重罪。比如，一級攻擊就是重罪，最高處罰可達五至二十五年監禁，並附加最高5,000美元罰款；三級攻擊就是輕罪，其處罰最重至一年監禁，並附加最高1,000美元罰款。

一旦配偶因家暴被逮捕或者起訴，後果非常嚴重。施暴者被員警帶走後會被關一至三天，上庭聽候法官的發落，再交上萬美金的押金才能獲釋。釋放以後，嫌犯可能也回不了家。法官可能給受虐者一紙保護令，保護令分有條件的和無條件的。有條件的保護令允許施暴者回家，但不能再威脅配偶，配偶一旦再次起訴，施暴者就會再度被抓。無條件的保護令則禁止施暴者回家，禁止施暴者給配偶打電話、發傳真、寫電子郵件，甚至不能通過第三者與配偶接觸，讓施暴者和家庭整個隔離。這種保護令可能是一個月、幾個月，甚至一年。而且如果對方沒收入，還得給對方付撫養費。如果您的配偶在離婚以前的兩年中使用家庭暴力，觸犯了刑法，您可以得到贍養費。

很多家庭暴力的女性受害者在另一半被員警逮捕，甚至被檢察機關起訴後，沒有想到事態發展會如此嚴重。為顧及孩子的撫養和可能失去家庭支柱等眾多問題，受害者往往 「心慈手軟」，想要放棄起訴，不願出庭作證甚至改變證詞。然而此時才想要息事寧人為時已晚，因為事態已經不再是當事人可以控制的了。員警逮捕施暴者後，會移交檢查機關處理，只有主理案件的當地檢察官，才可以決定是否起訴施暴者。

當面對家庭暴力時，最好的手段就是學會用法律保護自己。受害人有權利向美國法院提出「保護令」申請。一經法院批准，受害者便會受到當地法院或警察局的保護。按照「保護令」的相關規定，配偶有權利要求對方搬出所在住所，並在一定的時間內不與自己接觸。配偶也可以要求法官剝奪對方對子女監護權。「保護令」的有效期一般為一年。如情況特殊，當事人也可申請延長。一般來講，受害者配偶也可通過許多途徑來實現「保護令」規定的保護。當對方違反「保護令」的規定時，受害者配偶可以打電話給警察局，請他們逮捕施暴者，也可以起訴施暴者違反「保護令」的規定，對施暴者加以定罪。「保護令」的申請流程很簡單，可由受害者本人向法院提出申請，一般在24小時內就可獲批准。

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