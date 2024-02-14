康州金神大賭場龍年大年初二舉辦金龍賀歲迎新禧

五隻醒獅及一條長龍與金神高層合照，五隻醒獅生龍活虎。

康州金神大賭場於11日龍年大年初二舉辦金龍賀歲迎新禧，財神大派利市，又與民眾合影，各界華人 一起歡欣喜慶迎新春。舉辦農曆新年慶祝活動是康州金神大賭場的傳統，也是每年美東新年慶祝活動的重頭戲。今年除了舞獅、採青、爆竹等喜慶習俗，還迎回財神爺大派紅包以及美國華裔 小姐華麗登場。

11日上午11時至12時45分，財神爺在金神名店街大派紅包，並和民眾合影留念帶來新年好運。財神爺派紅包開始前，各族裔男女老少早已站在一旁排起長龍，引頸期待，隊伍足足有數百呎之長。他們手中拿著賭場贈送的賀歲海報，開心地同財神爺及2023年美國華裔小姐合影。財神爺則向每一位賓客發放福氣滿滿的紅包，祝福大家新的一年財運滾滾，吉祥如意。

同日下午1時，盛大的醒獅賀歲在一片鑼鼓聲中與觀眾見面。醒獅儀式於旭日廣場正式展開，前金神部落主席Bruce Bozsum、總裁兼總經理Jeff Hamilton、助理總經理Kevin Lowery、SVP of Resort Operations Dan Webster、CMO Kim Noto、國際市場部資深副總裁梁世傑及多位高層，向觀眾熱情拜年，並為醒獅點睛，五頭醒獅及一條長龍的採青儀式結束後，還在室外燃放新年炮竹，驅惡辟邪，迎來新一年的好運連連。旋即禮成，獅隊還向觀眾拋灑「生菜」，寓意「生財」，祝賀每位賓客新一年的好運連連，財運亨通。觀眾人頭攢動，現場氣氛熱烈喜慶，民眾爭相拍照。

隨後，五頭虎虎生風的醒獅從旭日廣場起步，沿著賭場一路行至名店街的商鋪，會合賭場辦公室及華人博彩的專場醒獅賀歲，令整個賭場充滿濃濃的中國農曆新年氣氛，喜氣洋洋。

財神、美國華裔小姐與金神高層合影。