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情人節恰逢正月初五 Oceania 海晏坊推特別套餐

紐約訊
Oceania 海晏坊餐廳特別推出「龍年新春全家福套餐」和「情人節一生一世浪漫套餐」
Oceania 海晏坊餐廳特別推出「龍年新春全家福套餐」和「情人節一生一世浪漫套餐」

今年的二月特別有意義，有春節，元宵節，這是闔家團圓的日子。

情人節恰逢正月初五，這是與愛人相約共迎財神的好日子！

位於紐約法拉盛的Oceania 海晏坊餐廳特別推出「龍年新春全家福套餐」和「情人節一生一世浪漫套餐」（詳見附圖）

Oceania 海晏坊的創始人牛錦超女士是活躍在社區20年的優秀企業家，曾就讀於美國ICE廚藝學院，是美國中文電視Sinovision《中文廚房》欄目的嘉賓主廚。

牛錦超女士將傳統的中餐美食與西餐美食相結合，開創了錦廚秘制系列菜品。

新春佳節之際，Oceania海晏坊餐廳，為社區民眾奉上美味精緻，又預示著龍年好兆頭的新春大餐：肥豬拱門烤豬手，步步羔升小羊排、八方招財蟹肉餅、牛市沖天大牛排！等等，還有更牛的：想啥啥靈的惠（會）靈的（頓）牛排！中西合璧，洋為中用，新春就來喜氣洋洋的Oceania 過一個浪漫快樂的幸福年！

Oceania從菜品到氛圍再到服務，每個細節都獨具匠心。無論是家庭團聚，商務宴請，還是生日派對，浪漫約會，Oceania都能為您帶來難忘的驚喜體驗！

Oceania海晏坊地址：35-22 Farrington Street Flushing NY11354 訂餐電話：518 418 0182

除了堂吃，Oceania海晏坊在中文和英文外賣平臺都有提供中西餐的外賣服務，中文可以登錄熊貓外面平臺，搜索巴黎小鎮，英文可以登錄Ubereat或Doordash 外賣平臺搜索Oceania Seafood & Bar

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Oceania 海晏坊餐廳特別推出「龍年新春全家福套餐」和「情人節一生一世浪漫套餐」

法拉盛 元宵節 ICE

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