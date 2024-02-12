頂峰消防建築工程公司華人經營 專業團隊完善服務深受好評

頂峰公司是一家專業從事水喉、煤氣、消防系統的建築工程公司，擁有豐富的經驗和優質的服務，深受華人 社區的信賴和好評。頂峰公司的服務宗旨是以客戶的需求和安全為第一考量，提供專業、高效、合理的解決方案。頂峰提醒廣大業主注意市府法規152（Local Law 152 2016年）的相關要求，及時檢查煤氣管線和防火系統，確保安全合規。

據頂峰負責人Jeff表示，頂峰公司是由華人資深水喉技師（LIC Master Plumber）及執照建築工程師主理，有著超過三十年的豐富工程經驗，設備先進，可為您樓宇的煤氣管線做最徹底深入的檢查，以確保您生命財產安全。本公司同時也有專人做環保局（DEP）、RPZ年度檢查及消防局（FD）消防系統（Sprinkler System）的月檢報告。他說，市府法規152（Local Law 152 2016年）規定，2020年1月開始，本市所有十年或以上屋齡的樓宇，包括三家庭以上住宅樓、商業樓、餐館和洗籠都需要檢查現有的煤氣管線。此項檢查只能由NYC DOB執照水喉技師（Licensed Master Plumber）或其合格員工（Qualified Individual）並經煤氣公司授權執行。屋主要在60天內將檢查報告證明送交樓宇局（NYCDOB），否則可能面臨一萬元的罰款。如果樓宇沒有煤氣管線，頂峰建築工程公司的執照建築工程師可簽證 並呈樓宇局（DOB）。

此外，Jeff還介紹了頂峰消防系統公司的服務內容和優勢。他說，火警是對人身財產和安全最大的危害，一套完善合格質量可靠的防火排風設施是成功事業起步的第一關鍵。頂峰消防系統公司自成立以來為紐約五大區華人僑胞公司餐館等安裝、翻修了無數的防火系統，而且定期為他們進行售後的清理檢修和年檢等服務。並協助業者合法通過消防局的驗收和消除消防局違例。他說，公司擁有專業知識和經驗豐富的技術人員和工程師，可根據業者的要求和施工環境的不同進行因地制宜的設計。一整套系統從偵測火災煙霧等信號，馬上關閉瓦斯或是火源系統，阻斷外來通風、自動及時啟動灑水滅火機制。一整套系統嚴格按照標準流程完全沒有一絲馬虎之處。頂峰消防系統公司是Amerex和Buckeve高效滅火器總代理，根據消防法規定，只要一商業或開放空間達2500平方呎，或一廚房空間在每30呎距離內，都應該備有一合法檢驗過的滅火器，不然都有可能面臨觸法甚至罰鍰的處境。頂峰不但總代理滅火器，也提供維修，並領有紐約市 消防局授權執照，可定期前往作檢驗並發放檢驗證明，是華人獨家代理的公司。

頂峰消防公司誠摯地邀請廣大業主和華人僑胞如有任何關於消防方面的諮詢，歡迎隨時致電，公司熱線電話718-321-9588或718-539-8675，公司地址：134-35 33th Ave, Flushing, NY 11354。