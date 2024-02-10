城市公益聯合會參加元宵花車大遊行 第二屆全美音樂天才公開活動總決賽圓滿落幕

第二屆「非凡音樂，成就天才」全美公開音樂才藝比賽已於日前圓滿閉幕。

城市公益聯合會訂於2月24日周六（正月十五），參加首屆在布碌崙 八大道舉行的元宵花車大遊行，歡迎各界加入該會隊伍，以壯聲勢，並達到交流聯誼，共度佳節的雙重美好願景。

遊行活動由美國亞裔 社團聯合總會主辦，得到華裔 州眾議員 鄭永佳與市議員莊文怡等多位政府及民選官員的鼎力支持，並且獲得多個僑團力挺贊助。遊行隊伍自2月24日正午12時自七大道與62街開始，沿著七大道走至52街，然後轉進八大道，再沿著八大道步入61街。

2023年年底，由城市公益聯合會公益活動所主辦的第二屆「非凡音樂，成就天才」全美音樂天才公開活動總決賽，已在法拉盛 市政廳舉行，並在競爭激烈的氣氛和歡呼聲中圓滿成功落幕，為華人社區帶來了一項難忘的年度音樂盛事。

上述音樂活動分組舉行，包括西洋樂器、東方樂器、古典音樂、流行音樂。參賽的學子們充滿自信和力量，勇於表現，盡情發揮，照亮舞臺，獲致臺下家長、師生與觀眾的一致掌聲鼓勵，學子同時獲得多個殊榮獎項的獎勵。主辦方特別感謝星級評審委員Cullan Bryant、林夏蒂、呂坤、平惠子、彭冠傑、陳至柔、馬蘭、美旋、房奕與Jenny Tsang的中肯點評，使得參賽者從中獲得不少啟發與激勵。

城市公益聯合會會長文敏表示，「主辦第二屆音樂比賽活動，為的是提高我們在美國的生活質量，陶冶藝術情操，給所有華裔優秀學生在未來的藝術人生裡，指出一條可行的努力方向，從而發光發熱，開拓美好前途，回饋社區。」

文敏會長亦衷心感謝城市公益聯合會董事局的信任，使得她深感責任重大，矢志要竭盡所能推動音樂活動，創作公平公義的藝術平台，為全美青少年的藝術生命，留下光彩奪目的一頁。於此同時，該會亦著力培養鍛鍊青年的領導能力和執行力，為社會培養藝術界的接班菁英。

城市公益聯合會網址：www.UrbanUnitedNYC.org，電話：(917) 807-3437，電郵：[email protected]。

2023城市公益聯合會「音樂天才」全美公開比賽活動全體表演師生。