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最珍貴的禮物－健康黃金 萬蜂牌巴西極品綠蜂膠 暢銷全世界

紐約訊
萬蜂牌巴西極品綠蜂膠憑藉高質量，高濃度、高生物活性，熱銷世界各地，是健康養生品種當之無愧的極品。
萬蜂牌巴西極品綠蜂膠憑藉高質量，高濃度、高生物活性，熱銷世界各地，是健康養生品種當之無愧的極品。

現代科學家一致認為蜂膠是人類健康黃金，更被譽為「大自然帶給人類最珍貴的健康禮物」。它能促進組織修復，有效全面改善人體的生理機能，提高人體免疫功能，但是專家指出高品質，搞濃度、高生物活性才是療效和安全的保證。巴西蜂膠在世界上久負盛名，是世界公認的優質產品。雖然都叫“巴西蜂膠”，但並不意味著物理、化學和生物特性的相同，而且巴西蜂膠分佈全國，有着廣泛的植物多樣性和複雜的蜜蜂基因變化。19年來在全球享有盛名暢銷全世界的加拿大VIKER公司的萬蜂牌巴西極品綠蜂膠與其它蜂膠相比，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的成分更複雜，有效成分含量更高，生物活性更高，濃度更高，成為萬蜂牌巴西極品蜂膠與其他巴西蜂膠的顯著區別。科學萃取手段和加工工藝是蜂膠純度、生物活性、有效成分差異的重要原因，採用世界上最先進的超臨界流體萃取技術進行提純，使得萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，如從萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中分離出有抗癌作用Artepillin C，就是其它國家蜂膠中沒有的成分。

最令人驚訝的是，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠對人體癌細胞株具有強烈的毒殺作用，這些癌細胞株包括:人類鼻咽癌細胞株(KB) 、子宮頸癌細胞株(HeLa) 、乳癌細胞株(MCF-7) 、黑化瘤細胞株(SK–MEL -28，SK-MEL-170) 、腎臟癌細胞株、直腸癌細胞株等。最難能可貴的是，這些物質具有選擇性的毒殺作用，對於不正常細胞的毒性很強，對正常的細胞則幾乎不具毒性。成為防癌抗癌之寶，創造了一個又一個的生命奇蹟。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠具有強力的抗炎性、抗菌性、抗氧化性、抗老化性、抗病毒細胞活化性，強化精力、定神、解熱清毒、提高免疫力和自療力的作用。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠生物活性最高（達98％）、濃度最高（達88％）、類黃酮業界最高18.5mg/ml.而且絶不含酒精，絶無蜂臘、不分層、不沉澱，國際GMP優異質量認證，巴西聯邦政府出口認證，加拿大衛生部進口認證、美國FDA登記，是巴西蜂膠中的極品。

如有任何問題請打專家諮詢電話﹕北美請打免費電話﹕1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打1-604-518-7778或上網了解www.vikerm.com

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