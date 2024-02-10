法鼓山2024祝福 人間有幸福 實踐心五四 時時都平安

法鼓山祝願也希望大眾都來響應「人間有幸福」的承諾，願人人安身安心，生活時時都平安。

2024年，以推動「心靈環保」核心理念的法鼓山，為社會/全世界祝福的主題是「人間有幸福」：安身安心，生活時時都平安；我和則人和，則人間處處有幸福。

「心靈環保」是法鼓山創辦人聖嚴法師在1992年所提出的核心理念，希望以觀念的導正，來提昇人的品質，以健康的心態，面對現實，處理問題。只要有了心靈的防禦措施，處身在任何狀況之中，都可以保持平靜、穩定、自主、自在的心境，對自己、對周遭環境中的人事物，存有一份關心，存有一份對未來的關懷和希望。多年來，法鼓山的「心靈環保」帶動了中西各界對心靈健康推廣的認識學習，在美歐，法鼓山有系統的推廣禪修打坐訓練，更讓許多西方人士包括美國如紐約的教育系統認可禪修靜坐和呼吸的訓練可以提高學生在學習時感到安全和接納的能力和滿足社交與情感需求並平滅暴戾的衝動，視此為提升心靈健康，進而促進身體健康的重要訓練。2023年，紐約市 長亞當斯 （Eric Adams）、教育局 長（David C.Banks）和衛生局長瓦桑博士（Dr.Ashwin Vasan）聯合宣佈，全市中小學生在校時要每天進行2-5分鐘正念（Mindfulness）靜坐/呼吸（Mindful Breathing）練習。

法鼓山創辦人 聖嚴法師以最淺顯易懂的「實踐心五四」:四安、四要、四它、四感、四福，這修心之方可讓所有的人得到真正的平安與幸福。外在環境的種種人、事、物衝突，常來自我們內在的不安。內心的不安則顯現在追求、執著自我價值上。特別是以自我為中心，來處理人、事、物時，常常會帶來不安，讓人失去幸福。當我們的身心不安時，也容易引起人際間的種種不安與衝突；同時練習無事於心的「四感」：感恩、感謝、感化、感動，以感恩心看世界，以慚愧心看自己，；「四它」：面對它、接受它、處理它、放下它，特別容易用來幫助我們安身安心，減少一些無謂的擔憂及煩惱。俗語說：「生年不滿百，常懷千歲憂。」人只要生存一天，就要面對各種因緣變化，我們要用心，但毋須擔心、憂心。

邁入2024年，法鼓山祝願也希望大眾都來響應「人間有幸福」的承諾，願人人安身安心，生活時時都平安；從自己做起，我和人和，人間處處有幸福。讓我們共同祈願：世界和平、社會和諧、家庭和樂、人人人心良善。

法鼓山紐約道場：東初禪寺，有提供許多對外公開的活動和講學，如需進一步2024年度活動詳情，請洽：（718) 592-6593； 地址: 紐約皇后區 艾姆赫斯特91-26 Corona Ave., Elmhurst , NY 11373。網站: chancenter.org