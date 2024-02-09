紅人歸 將歲月留步的密碼 女性最好的朋友

歲月悄悄地流逝，不知不覺中，皺紋躡手躡腳地爬上了你的面龐，這是多麽令人苦惱。先是臉色暗黃,皺紋越來越明顯，慢慢出現了明顯的更年期癥狀，心煩意亂，脾氣也漸長，臉上的斑也越來越明顯，月經也不正常了，而且天天喊累，渾身沒勁。女人老的快罪魁禍首是體內雌激素分泌不足，女人要是想永保青春的話，就得想法保住漸漸減少乃至消失的雌激素，月經停止得越晚越好。雌激素賦予女人第二性徵，比如乳房的豐滿，月經按時來潮等等。也就是說，雌激素可以使皮膚中的水分保持一定含量，使皮膚看上去柔嫩、細膩。

所謂更年期，就是雌激素的分泌量漸漸減少，到月經終止時降到最低，這個時候大約是女性50歲左右，此時的女性完全失去了生育功能。事實上，從45歲開始，女人就進入了更年前期，卵巢機能逐漸下降，雌激素分泌減少，皮膚的含水量也隨之遞減，皺紋慢慢出現，皮膚失去以往光澤和彈性。更年期來臨前後，還有一點最常見的變化是臉面一陣陣轟熱潮紅，情緒激動，不能控制，種種這些都是卵巢分泌雌激素減少的緣故。這個時候，補充雌激素是當務之急。

人為的補充雌激素可能誘發一些癌癥。比如乳腺癌和子宮內膜癌等。西方醫學的先父希波克拉底說：人類離自然越遠離疾病就越近，離自然越近離健康也就越近。他的這一古訓已經體現在現代人回歸自然的健康準則之中。

加拿大 VIKER公司的紅人歸膠囊（SANGEL），是由多種名貴中藥組成的純天然保健產品，可以修復和營養萎縮的卵巢，改善卵巢微循環網，使卵巢重新產生圓潤的卵泡，恢復子宮機能保持旺盛的雌激素分泌能力。恢復體內旺盛的雌激素分泌水平，從而緩解更年期的多種癥狀，沒有任何副作用，它會讓卵巢恢復到年輕時的狀態葆青春！

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