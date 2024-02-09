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祥龍獻瑞 慶新春 CTBC中國信託銀行與世界日報一同歡慶中國新年

紐約訊
中國信託銀行位於法拉盛緬街的分行，落實中國信託
中國信託銀行位於法拉盛緬街的分行，落實中國信託"We are family"的經營理念，提供僑胞更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行(CTBC Bank USA)非常榮幸與世界日報一同歡慶中國新年，藉由此新春佳節，感謝社區客戶30年多來長期的支持，並將持續提供一流及專業的銀行服務。中國信託銀行於2023年成功的跨越另一個里程碑，於南加州區域開設了五家新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯，核桃市以及哈仙達崗。中國信託銀行分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行在全球有348家分子行，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。民眾若想了解更多中國信託全球速匯細節，請上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

除了一般的銀行業務，我們還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。許多人關心退休後的財務規劃，我們的財富管理團隊，就像您的家人一樣，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃您的退休生活並保障您與您家人的未來。中國信託銀行身為社區銀行的一員，提供專業個人化的服務，從準備文件到提交申請，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。中國信託銀行為聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務。中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

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