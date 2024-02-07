康州金神大賭場 2/11大年初二慶新春

康州金神大賭場2/11大年初二慶新春

金龍賀歲迎新禧，康州金神大賭場將於龍年大年初二（2月11日星期日）舉辦一系列精彩活動，和各界華人 一起歡欣喜慶迎新春！

舉辦農歷新年慶祝活動是康州金神大賭場的傳統，也是每年美東新年慶祝活動的重頭戲。今年除了舞獅、採青、爆竹等喜慶習俗，還將迎回財神爺大派紅包以及美國華裔 小姐華麗登場。

2月11日上午11時至12時45分，財神爺將在金神名店街大派紅包，並和民眾合影留念帶來新年的好運，2023年美國紐約華裔小姐前三甲屆時也將隆重出席。

下午1時至2時，醒獅儀式將於Sun Patio正式開始，金神將在社交網站Facebook上進行舞獅活動的直播，敬請留意。採青儀式結束後還將在室外燃放新年的炮竹驅惡辟邪，也迎來新一年的好運連連。

龍年伊始，康州金神準備了多重推廣活動和優惠，詳情請關注官方網站及社交媒體。今年稍後金神也會籌備一系列娛樂節目，敬請期待。

金神大賭場屬於金神娛樂集團，是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光 點之一。坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館。金神大賭場前往紐約、波士頓 、Hartford和Providence十分便利，距離 Mystic Country 的博物館 、古董店和海濱僅15 分鐘路程。如要獲取更多資訊，請登錄mohegansun.com/888。