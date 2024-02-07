我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨眾議員提案 社安金免繳聯邦稅

偷渡來美一度失明 華男紐約街頭昏倒不治

康州金神大賭場 2/11大年初二慶新春

【紐約訊】
康州金神大賭場2/11大年初二慶新春
康州金神大賭場2/11大年初二慶新春

金龍賀歲迎新禧，康州金神大賭場將於龍年大年初二（2月11日星期日）舉辦一系列精彩活動，和各界華人一起歡欣喜慶迎新春！

舉辦農歷新年慶祝活動是康州金神大賭場的傳統，也是每年美東新年慶祝活動的重頭戲。今年除了舞獅、採青、爆竹等喜慶習俗，還將迎回財神爺大派紅包以及美國華裔小姐華麗登場。

2月11日上午11時至12時45分，財神爺將在金神名店街大派紅包，並和民眾合影留念帶來新年的好運，2023年美國紐約華裔小姐前三甲屆時也將隆重出席。

下午1時至2時，醒獅儀式將於Sun Patio正式開始，金神將在社交網站Facebook上進行舞獅活動的直播，敬請留意。採青儀式結束後還將在室外燃放新年的炮竹驅惡辟邪，也迎來新一年的好運連連。

龍年伊始，康州金神準備了多重推廣活動和優惠，詳情請關注官方網站及社交媒體。今年稍後金神也會籌備一系列娛樂節目，敬請期待。

金神大賭場屬於金神娛樂集團，是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光點之一。坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館。金神大賭場前往紐約、波士頓、Hartford和Providence十分便利，距離 Mystic Country 的博物館、古董店和海濱僅15 分鐘路程。如要獲取更多資訊，請登錄mohegansun.com/888

華裔 觀光 博物館 華人 波士頓

上一則

臨近過年 法拉盛年貨銷售、餐廳預訂火爆

下一則

鹹豬手南布碌崙一日3次作案 警方通緝

熱門新聞

華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

法拉盛華男才到美3天走失 母：兒精神狀態糟

2024-02-05 09:21
有民眾在地鐵上使用Apple Vision Pro，並把真實操作畫面公布(取自TikTok @nikiasmolina)

配戴Vision Pro搭地鐵 男子行為引發熱烈討論

2024-02-05 16:44

超人氣

更多 >
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕

冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪