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新春新風尚 人人愛健康 ASQ《華語戒煙專線》送$20禮物卡為您鼓掌

紐約訊
鼓勵戒煙，ASQ《華語戒煙專線》送$20禮物卡給符合條件者。
鼓勵戒煙，ASQ《華語戒煙專線》送$20禮物卡給符合條件者。

《華語戒煙專線》Asian Smokers' Quitline (ASQ)將在龍年展開一項激勵人心的行動，致力於在我們的社區內促進更健康的生活方式。抓緊新年新起點的精神，ASQ《華語戒煙專線》很高興推出一項特別優惠予符合條件的吸煙者、電子煙使用者、其他菸草製品使用者，以及致力於幫助他人戒煙的人士。

由2024年2月1日開始，戒煙計劃的參加者可立即開始他們的戒煙之旅，透過電話與我們精通國、粵語，並熱心助人的戒煙顧問制定戒煙計劃。完成電話諮詢後，符合條件的吸煙者、電子煙使用者和幫助他人戒煙的人士將獲得一張價值$20美元的專屬禮物卡作為鼓勵。

「農曆新年象徵著更新和成長，ASQ《華語戒煙專線》很興奮能夠提供獨特的獎勵來支持那些努力戒煙的人。除了專為吸煙者提供的免費尼古丁貼片，這 $20 美元的禮物卡獎勵已擴展到給予符合資格的吸煙者、電子煙使用者或幫助他人戒煙的人士，作為對他們對健康承諾的實際認可。」加州大學聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士說。

限時供應或送完即止的價值 $20 美元之禮物卡，可作為激勵參與者戒煙之旅的額外動力。與所提供的免費尼古丁貼片相配合，ASQ《華語戒煙專線》旨在提供更有力的支援給那些採取措施邁向無煙生活的人，讓他們的奮鬥過程變得更順暢。

龍年象徵力量和變革，是個人擁抱正向改變的理想時刻。我們鼓勵大家抓緊這個獨特的機會，在龍年有一個更健康的開始。若要登記、安排戒煙計劃電話諮詢或查詢獲取禮物卡和戒煙貼片資格，請聯絡 ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917 或瀏覽 www.asq-chinese.org。或發簡訊【戒煙】到 66819 獲取有助戒煙的中文資訊。

在這個農曆新年，我們誠意邀請大家擁抱這個積極改變、健康和成功的機會。

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 20,000 名美國亞裔社區的居民用廣東話、普通話、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得?周免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm (美東時間早上 10:00am 至淩晨 12:00am)。

請通過以下任何一種方式與我們聯繫，電話和在線登記:

廣東話、普通話

1-800-838-8917 www.asq-chinese.org

加州大學 越南 亞裔

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