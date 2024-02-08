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陳惠萍醫美診所「玩美電波」韓國新一代高效舒適緊膚Oligio

紐約訊

坊間俗稱「玩美電波」，被愛美人士熱議的Oligio電波治療系統，日前由陳惠萍醫美診所購置紐約第一台。Oligio電波採用立體加熱真皮層、刺激膠原蛋白及彈力蛋白重組的原理，令肌膚改善皺紋並緊緻提升，治療結束即見緊緻效果，2-3個月後皺紋明顯變少。

Oligio「玩美電波」，是韓國新一代高效舒適緊膚療程，透過單極射頻的科技，以立體加熱原理將熱能層層滲透至真皮層，進而幫助刺激膠原蛋白和彈力蛋白重組，令皮膚緊緻有彈性。其3大特色包括：1. 治療更舒適，搭載可調式冷卻震動系統，在治療時均勻噴灑冷媒，先冷噴後使肌膚溫度保持在安全範圍，接著啟動震動模式以減緩不適感。2. 治療更有效率，其2x2cm的大面積全方位探頭可以縮短治療時間。3. 治療更安全，內建皮膚「度測系統」與「表面壓力測系統」，預防燙傷風險，安全更升級。

陳醫師表示，相較目前已有的電波技術，Oligio電波緊膚促進膠原的療程，突破使統緊膚科技之限制，針對不同部位配備面部探頭(可針對面部較大範圍皮膚位置治療，如面頰等)，以及眼部探頭(可針對上下眼瞼及眼週的治療)，令治療方案更靈活精準，緊膚治療皺紋效果更顯著。其電波特殊的三種能量輸送模式專為亞洲皮膚量身訂製，去除了過往術後體驗的痛點，將施打的痛感降低、療程加速，術後拉提效果明顯。

該項目適用部位包括：額頭淺層紋路、肌膚鬆弛；法令紋、臉頰下墜且皮膚鬆弛者；木偶紋、下顎線鬆弛、嘴邊肉、嘴邊皺紋、火雞脖子；眉毛不對稱、眉眼微幅下垂；胸部下垂、腹部及臀部鬆弛下垂、蝴蝶袖。

陳惠萍醫師具有豐富的醫學美容治療經驗，附設最先進的美容儀器，針對各種皮膚腫瘤及癌前病變提供篩檢與手術切除治療，幫助您青春美麗長駐，適度延緩皮膚衰老、退化色素斑及老人斑、疤痕等。地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing(復興大廈)，電話：718-509-6475(醫生說國、粵、英語)；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點；接受保險，無保險者提供優惠。

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