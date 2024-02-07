我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

紐約商業駕照「中文」筆試 信心商業駕校助新移民 在美安居樂業

紐約訊
信心商業駕駛學校高品質教學，協助新移民順利考取商業駕照。(圖片來源：Pixabay)
信心商業駕駛學校高品質教學，協助新移民順利考取商業駕照。(圖片來源：Pixabay)

在J&S信心商業駕駛學校與PDA（非營利機構）等多方的努力下，「中文」與「俄文」繼西班牙文後，成為紐約州認證的4大筆試語言，幫助紐約州居民取得用中文參加商業駕照的筆試的權利，預見將有更多新移民可以更容易的考到商業駕照。

紐約市對於中低收入者有很多專項就業培訓計畫，不受年齡限制，但多數都被其他族裔佔用，我們華人知之甚少，所以希望借此機會讓更多華人瞭解並收益。凡符合資格者該校可協助申請A貨櫃，B、P、S貨車與巴士牌的技能培訓費，學成後攜手紐約市人力資源機構終生引薦工作，工作資源含括：校巴、貨運，公交，機場運輸，接駁車，UPS和郵局等工作，有工會，工資高、福利待遇好，對英文的要求也不是很高。

全美東首屈一指的J&S 信心商業駕校，是首家與NYS 州立工會、長島Hempstead 人力資源中心、NYC人力資源中心合作機會的華人商業駕校，提供學員免費學習貨櫃、巴士和校車駕駛，為每位參與課程的學員提供全方位教學，幫助大家提高自身技能，使之擁有一技之長，在經濟衰退中獲得優勢找到適合自己的工作改善生活環境。

創校20多年的J&S信心商業駕駛學校，因為多年來一直秉持著高品質、高標準、嚴要求的教學宗旨，因而在眾多商業駕校中脫穎而出，成為首家與NYS 州立工會、長島Hempstead 人力資源中心、NYC人力資源中心合作的對象，該校創始人也是負責人李健，本身也是第一代移民，做事嚴謹事必躬親，20多年來深耕在駕校的領域，得到各界好評。擁有貨櫃車、巴士、汽車、摩托車全部教練資質的唯一華人教練李健（Jacky Li）因秉持高標準、嚴要求的高品質教學，考試通過成功率高而獲得了政府指定的商業駕駛員培訓機構授權。

信心商業駕駛學校擁有多位專業且教學經驗豐富的教練，並且提供一對一中英文雙語教學，同時也是紐約州唯一一家擁有模擬器與練車場地的商業駕校。

J&S信心商業駕校也提供摩托車和私家車教學及路考服務，詳情可電：Reliance Driving School 網站：www.jsdrivingschool.com/www.5566867.com 地址：98-07 ASTORIA BLVD, EAST ELMHURST NY 11369 洽詢電話：718-205-6789 , 347-269-4001

華人 紐約州 長島 駕照 紐約市

上一則

法拉盛走失華人男子已找回 家人感謝

下一則

涉持槍搶劫法拉盛非法賭檔 1中國公民被捕

熱門新聞

華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

法拉盛華男才到美3天走失 母：兒精神狀態糟

2024-02-05 09:21
布碌崙華婦日前在格蘭街麵包店買食物給遊民，卻遭對方搶劫。圖為示意圖。(本報檔案照)

紐約布碌崙華女好心幫買麵包 反遭遊民搶背包

2024-01-31 11:17

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多