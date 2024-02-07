紐約商業駕照「中文」筆試 信心商業駕校助新移民 在美安居樂業

信心商業駕駛學校高品質教學，協助新移民順利考取商業駕照。(圖片來源：Pixabay)

在J&S信心商業駕駛學校與PDA（非營利機構）等多方的努力下，「中文」與「俄文」繼西班牙文後，成為紐約州 認證的4大筆試語言，幫助紐約州居民取得用中文參加商業駕照 的筆試的權利，預見將有更多新移民可以更容易的考到商業駕照。

紐約市 對於中低收入者有很多專項就業培訓計畫，不受年齡限制，但多數都被其他族裔佔用，我們華人 知之甚少，所以希望借此機會讓更多華人瞭解並收益。凡符合資格者該校可協助申請A貨櫃，B、P、S貨車與巴士牌的技能培訓費，學成後攜手紐約市人力資源機構終生引薦工作，工作資源含括：校巴、貨運，公交，機場運輸，接駁車，UPS和郵局等工作，有工會，工資高、福利待遇好，對英文的要求也不是很高。

全美東首屈一指的J&S 信心商業駕校，是首家與NYS 州立工會、長島 Hempstead 人力資源中心、NYC人力資源中心合作機會的華人商業駕校，提供學員免費學習貨櫃、巴士和校車駕駛，為每位參與課程的學員提供全方位教學，幫助大家提高自身技能，使之擁有一技之長，在經濟衰退中獲得優勢找到適合自己的工作改善生活環境。

創校20多年的J&S信心商業駕駛學校，因為多年來一直秉持著高品質、高標準、嚴要求的教學宗旨，因而在眾多商業駕校中脫穎而出，成為首家與NYS 州立工會、長島Hempstead 人力資源中心、NYC人力資源中心合作的對象，該校創始人也是負責人李健，本身也是第一代移民，做事嚴謹事必躬親，20多年來深耕在駕校的領域，得到各界好評。擁有貨櫃車、巴士、汽車、摩托車全部教練資質的唯一華人教練李健（Jacky Li）因秉持高標準、嚴要求的高品質教學，考試通過成功率高而獲得了政府指定的商業駕駛員培訓機構授權。

信心商業駕駛學校擁有多位專業且教學經驗豐富的教練，並且提供一對一中英文雙語教學，同時也是紐約州唯一一家擁有模擬器與練車場地的商業駕校。

J&S信心商業駕校也提供摩托車和私家車教學及路考服務，詳情可電：Reliance Driving School 網站：www.jsdrivingschool.com/www.5566867.com 地址：98-07 ASTORIA BLVD, EAST ELMHURST NY 11369 洽詢電話：718-205-6789 , 347-269-4001