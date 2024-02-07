硬石酒店Hard Rock舉辦就業與供應商說明會 超過250個商家與團體參與

Hard Rock Intl主席Jim Allen吉姆·艾倫在1月11日于皇后區傑克遜海茨的皇后餐廳舉行的Hard Rock在大都會公園勞動力發展活動上與超過50名皇后區非營利組織領導人交流，在擬議體育和娛樂公園中未來的勞動力機會和職業培訓需求。

「大都會 公園硬石酒店」作為願景計畫的經濟引擎，將50畝柏油地面改造成全年無休的運動與娛樂園區，開發項目將創造1萬5千個具有競爭力的高薪工作機會，確保本地的供應商優先獲得每年3.6億元採購商機。

超過250個來自皇后區 的小商家、社區機構與勞動力發展組織本月參加大都會公園硬石酒店(Hard Rock at Metropolitan Park)舉辦的就業 與供應商說明會。「大都會公園」(Metropolitan Park)是一項開發計畫的願景，期盼將花旗球場(Citi Field)周邊50畝柏油地面改造為一個前所未見的運動與娛樂園區，該項目還將為本地與來自全國各地的商家創造每年3.6億元的商機。這次會議邀請許多社區組織，希望與他們合作招聘與培訓有意進駐大都會公園的勞工 與商家，並提供關於建築、酒店服務、博奕、餐飲與娛樂等相關工作機會的資訊。無法參與會議，但有意與大都會公園項目合作的勞工與商家可以上網站www.metropolitanpark.com獲取更多資訊。

紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)共同提出一項80億元的私人投資 開發項目，計畫將花旗球場周邊的柏油地面停車場改造成一個由社區推動的願景：創造超過1萬5千個就業機會、25畝的新公園和社區活動空間，並且為本地商家與餐館帶來商機。硬石國際主席Jim Allen說：「大都會公園硬石酒店是一項針對皇后區居民與商家的長期投資。我們的場館不僅可以將人們聚在一起，創造難忘的體驗，還可以提供具競爭力薪資與福利的工作機會，以及長期的就業發展，並且加入我們在全世界超過6萬員工的團隊。我們很高興將獨有的世界級娛樂品牌，連同就業機會和商機一起帶到皇后區。」

大都會棒球隊老闆柯恩表示： 大都會公園是我們一輩子一次的機會，將50畝柏油地面改造為全年無休的運動與娛樂目的地，在建造的過程中創造數千個永久的工會工作和常年的就業機會。我們期待與社區組織合作，共同招聘、培訓和雇用紐約居民。」

大都會公園的發展方案是計劃將停車場改建成各界每日造訪的大都會公園Metropolitan Park，沿著海濱漫步，享受公園綠地、欣賞現場音樂，在賭場中試試運氣，並在來自本地小商家經營的餐館店鋪用餐、小酌與購物。此80億元的投資改建願景的成果包括：1:近1萬5千個高薪的永久工作機會以及建築工作機會；20英畝的新公園空間，5英畝的社區運動場與兒童遊樂場；適應氣候變遷的基礎設施，包括太陽能、綠能屋頂以及防洪設施；具備遠見的綜合性娛樂設施，包括硬石酒店、現場音樂表演場地以及賭場；與海濱、公園與周邊社區的新連結路徑；皇后區美食廣場；嶄新且便捷的地鐵車站；改良且現代化的道路網絡、單車道與停車設施；創造專屬公眾的開放空間。對任何社區而言，公園與公共空間都是非常重要的，人們需要綠地享受與放鬆，花旗球場周圍的地區也該如此。

創造永久性的本地就業機會，為本地小商家帶來商機。在建設過程中創造成千上萬具有競爭力的高薪工作，還可為為當地居民、少數族裔和女性企業帶來商機，同時還能提供長期持續的勞動力培訓計畫。

硬石國際Hard Rock International (HRI)是全球最受推崇的企業之一，在70多個國家擁有309個場館，包括授權或經營的酒店、賭場、搖滾商店、現場音樂表演場地與咖啡廳。硬石國際目前擁有主要投資評級機構S&P Global Ratings（BBB）和Fitch Ratings（BBB）的投資評級。有關硬石國際的更多資訊，請上網站www.hardrock.com或shop.hardrock.com。