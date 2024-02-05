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韓國bb.q Chicken 推出全新菜單 賀法拉盛北方大道店重新開業

紐約訊
bb.q Chicken經營使命是始終提供世界上最美味的高級雞肉。
bb.q Chicken經營使命是始終提供世界上最美味的高級雞肉。

知名的韓國炸雞餐廳bb.q Chicken法拉盛店於去年12月13日重新裝潢並擇吉開業，除了保有之前最愛歡迎的各式炸雞口味，並推出新的菜單。

重新全新設計的法拉盛店鋪位於紐約市法拉盛158-23 Northern Blvd（北方大道），提供新的快速點餐取餐的Express概念---讓客人方便地帶走喜愛的炸雞。bb.q Chicken 提供各種正宗的韓國炸雞、韓國料理以及非酒精飲料。作為「韓國最優質的炸雞™」，bb.q Chicken 以其招牌菜單而聞名，其中包括Golden Original、Secret Sauce和Honey Garlic，提供整隻雞、無骨和雞翅。

bb.q（發音為bee-bee-que）代表Best of the Best Quality，因為每家分店僅為其招牌產品---韓國炸雞以及其他K-Food產品，如ddeok bokki，準備和分享最佳風味，使用最好的成分。bb.q Chicken以其對質量和一致性的承諾而聞名，由於以較低溫度烹飪雞的獨特方法，比傳統的美式炸雞更輕盈、更脆口、更美味。每位團隊成員都會個別在每片雞上塗抹他們的招牌醬汁，營造出每一口都具有脆爽質感和獨特風味的完美組合。

bb.q Chicken成立於1995年，是Genesis BBQ母公司的一部分。基於食物是通向所有文化的門戶之信念，該餐廳始終堅持在每家分店製作韓國最優質的炸雞™和其他K-Food產品，矢志提供世界上最美味的高級雞肉。

該品牌最近被《Restaurant Business Magazine》譽為美國增長最快的連鎖店之一，並被列入The Takeout的「2023年值得關注的11家連鎖店」。《Taste of Home Magazine》還將bb.q評為最佳快餐炸雞，超越了Chick-Fil-A、Wingstop、KFC和Popeyes等巨頭。

有關地點和加盟機會的更多信息，請瀏覽網站: bbqchicken.com。bb.q Chicken法拉盛店每週七天營業，時間為上午11時至晚上10時。

bb.q Chicken被《Restaurant Business Magazi...
bb.q Chicken被《Restaurant Business Magazine》譽為美國增長最快的連鎖店之一。

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