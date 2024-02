韓國bb.q Chicken 推出全新菜單 賀法拉盛北方大道店重新開業

bb.q Chicken經營使命是始終提供世界上最美味的高級雞肉。

知名的韓國炸雞餐廳bb.q Chicken法拉盛 店於去年12月13日重新裝潢並擇吉開業,除了保有之前最愛歡迎的各式炸雞口味,並推出新的菜單。

重新全新設計的法拉盛店鋪位於紐約市 法拉盛158-23 Northern Blvd(北方大道),提供新的快速點餐取餐的Express概念---讓客人方便地帶走喜愛的炸雞。bb.q Chicken 提供各種正宗的韓國炸雞、韓國料理以及非酒精飲料。作為「韓國最優質的炸雞™」,bb.q Chicken 以其招牌菜單而聞名,其中包括Golden Original、Secret Sauce和Honey Garlic,提供整隻雞、無骨和雞翅。

bb.q(發音為bee-bee-que)代表Best of the Best Quality,因為每家分店僅為其招牌產品---韓國炸雞以及其他K-Food產品,如ddeok bokki,準備和分享最佳風味,使用最好的成分。bb.q Chicken以其對質量和一致性的承諾而聞名,由於以較低溫 度烹飪雞的獨特方法,比傳統的美式炸雞更輕盈、更脆口、更美味。每位團隊成員都會個別在每片雞上塗抹他們的招牌醬汁,營造出每一口都具有脆爽質感和獨特風味的完美組合。

bb.q Chicken成立於1995年,是Genesis BBQ母公司的一部分。基於食物是通向所有文化的門戶之信念,該餐廳始終堅持在每家分店製作韓國最優質的炸雞™和其他K-Food產品,矢志提供世界上最美味的高級雞肉。

該品牌最近被《Restaurant Business Magazine》譽為美國增長最快的連鎖店之一,並被列入The Takeout的「2023年值得關注的11家連鎖店」。《Taste of Home Magazine》還將bb.q評為最佳快餐炸雞,超越了Chick-Fil-A、Wingstop、KFC和Popeyes等巨頭。

有關地點和加盟機會的更多信息,請瀏覽網站: bbqchicken.com。bb.q Chicken法拉盛店每週七天營業,時間為上午11時至晚上10時。