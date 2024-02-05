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金神大賭場 舉行盛大新年慶祝活動

紐約訊
金神大賭場盛大新年慶祝活動豐富多彩。
金神大賭場盛大新年慶祝活動豐富多彩。

承續多年來的傳統，康州金神大賭場（Mohegan Sun Casino）今年農曆新年的慶祝活動將在年初二（2月11日，星期日）舉行，屆時將有盛大的獅隊採青表演、放鞭炮、財神大派紅包、與華裔小姐新年合照、獅隊名店街遊行拜年行大運等等，是美國室內最大型的農曆新年慶祝活動之一。

康州金神大賭場舉辦農曆新年慶祝活動是其傳統，現場大型醒獅採青表演和放萬響鞭炮是其特色，是美東新年慶祝活動的重頭戲，今年已踏入第13屆。

金神的賀年活動在2月11日周日上午11時拉開序幕，由財神爺在金神名店街派紅包，並和民眾合影留念帶來新年的好運。同時2023年美國紐約華裔小姐冠軍及亞軍陪伴大眾與財神合照，民眾並可得到一封現金利市（紅包），以求今年財源滾滾，萬事如意。

初二下午1時，醒獅儀式正式開始，康州金神大賭場管理高層將在旭日廣場為醒獅點睛。同時，賭場在室外亦將燃放新年炮竹驅惡辟邪，迎來新的一年好運到。隨後獅隊會至賭場各廳及名店街遊行，向店家及客人拜年。

金神大賭場今年被《新聞週刊》讀者選擇獎評選為「提供最佳現場演出的賭場 」。金神大賭場是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光點之一。金神大賭場座落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 （Thames River）河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩家世界級水療中心，一座高爾夫球場、70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館，包括一個有上萬座位的舞台。金神大賭場前往紐約、波士頓、哈特福德和普羅維登斯都十分便利，距離 Mystic Country 的博物館、骨董店和海濱僅15分鐘車程。

如要獲取更多資訊，請致電 1.888.226.7711 或瀏覽 mohegansun.com。請在 Facebook 上加入該賭場，透過 @mohegansun 在 X 和 Instagram 追蹤，在 YouTube 上觀看金神的影片，在 Snapchat 上查找用戶名 MoheganSun 關注。

金神大賭場盛大新年慶祝活動豐富多彩。
金神大賭場盛大新年慶祝活動豐富多彩。

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