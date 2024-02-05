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傑出補習班 州會考特別衝刺班 3-7年級英文/數學 6週密集訓練

紐約訊

升學率極高的「傑出補習班」春季班已經開學。為因應即將到來的紐約州會考，該補習班特別加開為期６週的州會考特別衝刺班，招生對象為3–7年級在學學生。英文州會考特別衝刺班上課內容： 英文閱讀、短句問答、寫作及考試演練，上課時間: 2/25–4/7（共六週，每星期日）；數學州會考特別衝刺班上課內容: 數學應用、問題解答、邏輯思考及考試演練，上課時間:3/25–5/5（共六週，每星期日）。

有升學的跳板美名的「傑出補習班」，專門提供2至12年級學生優質的考試預備課程，貝賽分校特別開辦平日課後輔導，可接學生到校並供應下午點心。

該校所有課程都由具備數十年教學經驗的老師們悉心準備，綜合性強、條理清楚，能有效提升學生們的成績。SAT/新SAT/PSAT強化班專門為9年級以上學生設計，有十多年成功經驗。該班以新SAT為標準，有模擬考試及實戰練習。英文課講授詞彙語法、批判性閱讀與作文練習，系統實用突破難點。數學著重強化練習，傳授解題技巧，提供準確度及速度訓練，並以滿分為目標。

在過去20年裡，不少上過該校SAT課的學生，都在正式考試中，取得了優異成績，因而傑出補習班每年被哈佛、耶魯、哥倫比亞、康乃爾等名校錄取的學生不在少數。至於2-8年級數學、英文、閱讀寫作加強班課程，有相應年級學校課程的全部內容，英文覆蓋範圍包括作文、字彙、閱讀練習等；教學材料均為綜合型，比一般公立學校相應的年級，平均高半年到一年半。

傑出補習班所有老師均有教師執照，在公立或私立學校任教，擁有豐富的教學經驗，在教學上不僅可以彌補學校練習的不足，同時也能提高學生分析問題和解決問題的能力。

歡迎家長攜子女就近前往傑出補習班各分校洽詢，貝賽分校地址： 214-25 42nd Ave, 2 Fl（近Bell Blvd貝賽火車站），電話：646-616-0751、646-616-0753。

SAT 會考 升學 紐約州 耶魯

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