美國聯協公益會將在迎春接彩活動設攤 歡迎各界踴躍到場參觀及索取防疫口罩

美國聯協公益會日前在法拉盛舉辦年終茶敘，由會長孔憲衡（左二）主持，吸引多位會員與友好參加。

美國聯協公益會（United Mutual Association，簡稱UMA）訂於2月3、4日（周六、日）參加在法拉盛 天廣商場（Tangram Mall）舉行的第十八屆「2024迎春接彩-亞裔 歲晚嘉年華」，屆時該會將在會場設攤，免費分發防疫口罩，歡迎會員及友好踴躍前往參觀，免費入場。

該會會長孔憲衡（Stanley H. Kung）介紹，上述「迎春接彩」活動由美國亞裔活動中心獨家主辦，將有30多個展銷攤位，銷售年貨及臺灣、馬來西亞、印尼與菲律賓等國的道地美食，並有文藝表演，以娛嘉賓。

孔會長是美國孔子後裔聯誼會副會長，也是孔子第72代嫡孫。他介紹，該會於2015年4月30日由黎淑君（Jean）女士創立，是美國聯邦政府認可的501（C）（3）減稅非牟利機構。該會前身為2010年成立的「紐約聯協公益總會」（New York Mutual Association）。更早之前，該會即於2006年3月以「紐約聯協婦女總會」（New York United Women Association）的名稱為僑胞所知悉，至今起源發跡歷史已有十八年之久。其創會使命與宗旨為團結各個文化，服務社區，幫助華人融入美國主流社會，總以推廣「愛家、愛國、愛和平」的理念為宗旨。近年，該會更以「樂齡-長壽」（Happy & Healthy Longevity)為號召，推展及鼓勵嬰兒潮一代的長者在新時代積極面對生命，學習和實踐樂觀人生及健康養生之道。

2023年底，聯協公益會曾在法拉盛東王朝大酒樓召開中午茶敘，免費派發平安口哨。孔會長解釋，疫情 後，治安惡化，仇亞及結夥打劫商家事件層出不窮，令人人自危，進退失據。因而引發聯協公益會發起公益平安哨活動，尤其是對長者與婦女，即使在混亂的市道中穿行，也可藉由隨身佩掛小小口哨，得到多一分安全保障。孔會長特別提示平安口哨的用途，諸如在地鐵 候車或身處空蕩車廂內，又或者早出晚歸、身困升降機、發生火災或是看到街上或住宅發生危急狀況等，都可吹哨引起注意以求得支援自保。

第十八屆「2024迎春接彩-亞裔歲晚嘉年華」舉行地點在法拉盛天廣商場，地址： 133-33 39th Ave, Flushing, NY 11354。如有意入會，成為美國聯協公益會成員或任何關於該會詳情，請致電： 917-886-7663、646-201-8567、917-543-5839，電郵: [email protected]，會址: 法拉盛 64-25 136th Street, Flushing, NY 11354。該會經費有賴各界捐助，資助支票 請寄上述136th St地址，抬頭: United Mutual Association。