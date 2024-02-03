長島大學英語學院春季學期 自3月8日周五開課報名從速

長島大學英語學院的莘莘學子徜徉在優美校園，邊聯誼邊學英語，可望全面提升語文能力。歡迎各界掃瞄長島大學英語學院的二維碼，得知更多詳情。

長島 大學英語學院（Long Island University's English Language Institute, LIU Post）推出ESL密集訓練課程，春季學期訂於3月8日周五開課，報名從速。

為了達到預期教學效果，該院校禮聘資深講師指導，大力輔導學生，提高個人、職業或是學術方面的英文技巧。該大學校園綠草如茵，風景宜人，為邊學英語邊交友聯誼創造有利環境。學生徜徉其中，可望全面提升語文能力，包括會語的聽力以及文法、閱讀、字彙以及一般與學術寫作。一言蔽之，該英語學院總以優化學生的語法與拓展詞彙量為教學目標。

該校的ESL密集訓練課程，分初中高三級，有面對面實體課程，周一及三上午9：30-11：30時上課；還有線上課程，周一及三上午9：30-11：30時上課；也有托福複習及準備課程，線上周二及四晚上7：00-9：00時上課。至於互惠生方案，含蓋紐約州教育部 要求的所有72小時課程，學費$600，包教科書本。

長島大學英語學院地點在Lorber Hall, Second Fl, 720 Northern Blvd, Brookville, NY 11548。辦公: 周一至四日間9-2時，電話： 516-299-2314，網址： www.liu.edu/aupair，電郵: [email protected]。