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慶龍年2/3、2/4法拉盛迎春接彩

紐約訊
左起：華策會福壽老人中心 總監Peter Cheng, 華策會 活動總監Mabel Long, 主辦單位美國亞裔活動中心創辦人Tammy Ngan, 華策會皇后區 副總監Raymond Chen, 華策會Yvonne Liu。
左起：華策會福壽老人中心 總監Peter Cheng, 華策會 活動總監Mabel Long, 主辦單位美國亞裔活動中心創辦人Tammy Ngan, 華策會皇后區 副總監Raymond Chen, 華策會Yvonne Liu。

《第十八屆 迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華》將於二月三日和四日（周六、日）上午十一點至下午四點舉行，地點在法拉盛天廣商場（Tangram Mall），活動日期正是農曆新年的前一周，歡迎民眾免費入場，同慶新春。

屆時現場將舉辦抽獎活動，獎品十分吸引，大獎有價值$999「鉑金江南絕代風華七日遊」或「美國境內來回機票」。以上兩個大獎由GTT及天馬旅遊聯合贊助，另外還有凱悅集團酒店贊助的大獎「豪華酒店住宿一晚包早餐」。

迎春接彩活動由「美國亞裔活動中心」獨家主辦，紐約州參議員劉醇逸（John Liu）、紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）和紐約市議員黃敏儀（Sandra Ung）官方協辦，而華策會（CPC）和凱悅嘉軒酒店（Hyatt Hotel）亦共同協辦。

農曆新年是慶祝春天到來和新年開始的節日，象徵著新一年的開始，代表著人類對新生活的渴望。由於農曆新年的慶祝活動以「除舊迎新」為中心，因此無論是成年人或小孩子在農曆新年都會穿上新衣服及新鞋子，以新的服裝渡新歲。農曆新年是重要的家庭團聚日子，因此豐富的美食和飲料都是慶祝活動中必不可少的部分。此外，購買年花，例如蘭花、水仙、菊花、紅掌、桃花、蓮花等，為的是迎來吉祥和繁榮的美好期望。至於裝飾及佈置也是慶祝農曆新年的重要部分，例如在牆上貼風景畫、室內室外掛起紅燈籠、門前貼對聯、在正門貼上一個大字「福」等等。以上所有的慶祝農曆新年物品，民眾均可從《第十八屆 迎春接彩》活動中找到。

二月三日和四日《迎春接彩》活動將在天廣商場擺設三十多個展銷攤位，販售年花、飾物、年貨、紅包、燈籠、對聯、美食、飲料、甜點、工藝品、玩具、衣服、珠寶、化妝品、幸運符、家用電器等，應有盡有。採購年貨之餘，民眾還有機會欣賞中國、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度和韓國等國家的傳統表演及享受多國道地美食。

現場參加問答遊戲和幸運抽獎的民眾，將會獲得更多禮物；來賓亦有機會穿上泰國民族服飾拍照，留下永誌難忘回憶；而財神還會當場發紅包，祝福民眾全年行好運。現場更會派發多項免費贈禮，包括幸運鑰匙扣、世界日報年曆手冊、李錦記醬料、楊協成飲品、太子牌產品、生和堂產品和兒童玩具。

活動場地的天廣商場地址：133-33 39th Ave., Flushing, NY 11354。查詢更多有關本活動的資料，請隨時聯繫主辦單位，電話 917-903-2831或電郵： [email protected]

左起：州參議員劉醇逸(John Liu)代表、主辦單位美國亞裔活動中心Tammy...
左起：州參議員劉醇逸(John Liu)代表、主辦單位美國亞裔活動中心Tammy夫婦、泰國支持者May、州眾議員金兌錫(Ron Kim)代表、市議員黃敏儀(Sandra Ung)代表。

亞裔 紐約州 泰國 法拉盛 眾議員

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