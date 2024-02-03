慶龍年2/3、2/4法拉盛迎春接彩

左起：華策會福壽老人中心 總監Peter Cheng, 華策會 活動總監Mabel Long, 主辦單位美國亞裔活動中心創辦人Tammy Ngan, 華策會皇后區 副總監Raymond Chen, 華策會Yvonne Liu。

《第十八屆 迎春接彩 亞裔 歲晚嘉年華》將於二月三日和四日（周六、日）上午十一點至下午四點舉行，地點在法拉盛 天廣商場（Tangram Mall），活動日期正是農曆新年的前一周，歡迎民眾免費入場，同慶新春。

屆時現場將舉辦抽獎活動，獎品十分吸引，大獎有價值$999「鉑金江南絕代風華七日遊」或「美國境內來回機票」。以上兩個大獎由GTT及天馬旅遊聯合贊助，另外還有凱悅集團酒店贊助的大獎「豪華酒店住宿一晚包早餐」。

迎春接彩活動由「美國亞裔活動中心」獨家主辦，紐約州 參議員劉醇逸（John Liu）、紐約州眾議員 金兌錫（Ron Kim）和紐約市議員黃敏儀（Sandra Ung）官方協辦，而華策會（CPC）和凱悅嘉軒酒店（Hyatt Hotel）亦共同協辦。

農曆新年是慶祝春天到來和新年開始的節日，象徵著新一年的開始，代表著人類對新生活的渴望。由於農曆新年的慶祝活動以「除舊迎新」為中心，因此無論是成年人或小孩子在農曆新年都會穿上新衣服及新鞋子，以新的服裝渡新歲。農曆新年是重要的家庭團聚日子，因此豐富的美食和飲料都是慶祝活動中必不可少的部分。此外，購買年花，例如蘭花、水仙、菊花、紅掌、桃花、蓮花等，為的是迎來吉祥和繁榮的美好期望。至於裝飾及佈置也是慶祝農曆新年的重要部分，例如在牆上貼風景畫、室內室外掛起紅燈籠、門前貼對聯、在正門貼上一個大字「福」等等。以上所有的慶祝農曆新年物品，民眾均可從《第十八屆 迎春接彩》活動中找到。

二月三日和四日《迎春接彩》活動將在天廣商場擺設三十多個展銷攤位，販售年花、飾物、年貨、紅包、燈籠、對聯、美食、飲料、甜點、工藝品、玩具、衣服、珠寶、化妝品、幸運符、家用電器等，應有盡有。採購年貨之餘，民眾還有機會欣賞中國、印尼、馬來西亞、泰國 、菲律賓、印度和韓國等國家的傳統表演及享受多國道地美食。

現場參加問答遊戲和幸運抽獎的民眾，將會獲得更多禮物；來賓亦有機會穿上泰國民族服飾拍照，留下永誌難忘回憶；而財神還會當場發紅包，祝福民眾全年行好運。現場更會派發多項免費贈禮，包括幸運鑰匙扣、世界日報年曆手冊、李錦記醬料、楊協成飲品、太子牌產品、生和堂產品和兒童玩具。

活動場地的天廣商場地址：133-33 39th Ave., Flushing, NY 11354。查詢更多有關本活動的資料，請隨時聯繫主辦單位，電話 917-903-2831或電郵： [email protected]。