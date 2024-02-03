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紐約花蓮慈惠堂2024農曆新年祈福活動

紐約訊
位於皇后區大學點的紐約花蓮慈惠堂，美輪美奐。
位於皇后區大學點的紐約花蓮慈惠堂，美輪美奐。

紐約花蓮慈惠堂為迎接農曆新年到來，一如既往，將舉辦一系列祈福平安活動，包括2月10至18日新春祈安法會以及2月18日玉皇上帝聖誕，歡迎大家參與。

2月10日至2月18日舉行的新春祈安法會，將有過七星平安橋消災祈福儀式、團拜賀春，祈求新的一年財運亨通等等。而2月18日，玉皇上帝聖誕，則將點太歲與光明燈。

為服務信眾，紐約花蓮慈惠堂提供安奉「太歲燈」與啟點「平安燈」、「個人光明燈」、「財神燈」，「文昌燈」等各項服務，並於每月農曆初一、十五兩日固定為諸善信大德誦經上疏稟陳，以祈消災解厄植。

紐約花蓮慈惠堂歡迎大家年初一到佛堂燒香祈福、開運，祈求新年新氣象，以下是農曆甲辰年犯刑、沖太歲者生肖，需安奉太歲：

1. 生肖屬 龍(太歲當頭坐) 2. 生肖屬 狗（對沖太歲）3. 生肖屬 羊（拜福德）偏沖 4. 生肖屬 牛（歲破入命）偏沖。

位於皇后區大學點的「紐約花蓮慈惠堂」，依台灣名師設計而建，雄偉壯觀，殿脊同瓦覆頂，脊昂高翅，步入大堂更能感受到富麗莊嚴，靈氣十足的氣氛，進一步拾級而上，爐煙觸目，清香四溢，讓人一洗風塵，實有絕殊離俗之感，是紐約一處重要的宗教文化道場。

紐約花蓮慈惠堂在美國擁有最完整60甲子太歲殿，每尊太歲星君皆出自台灣佛雕大師之手，表情均栩栩如生，歡迎大家到慈惠堂參拜太歲星君，順便查查自己屬於哪一年太歲星君所管轄範圍。新年期間開放七星平安橋及舉辦鑽母娘神橋活動，並給所有安燈及安太歲者發財神錢母，讓安燈者財源廣進、好運旺旺來。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-06 121 St., College Point, NY 11356，電話：718-961-1996。

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