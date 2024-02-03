法拉盛飛龍超市隆重開幕 超值貨品迎客 物美價廉 雙停車場方便僑胞

法拉盛飛龍超市吸引廣大僑胞前往，容納百輛停車的雙停車場方便南北往來的消費者。

法拉盛 最大型超市之一「飛龍超市」已於1月27日上午10時舉行盛大剪綵開幕儀式，象徵五福臨門、生意興隆、財源滾滾的五頭醒獅起舞採青祝賀，鑼鼓喧天，多位纽約市警官、同業好友、社區各界、社會賢達、新聞媒體及親朋摰友等前來祝賀，車水馬龍賀客盈門、熱鬧非凡。

開幕當天，搶鮮購買平宜商品的消費人潮擠爆了飛龍超市，消費者讚許商品鮮活，價廉物美，盡享購物樂趣。飛龍超市集團董事長張岳龍伉儷、法拉盛「飛龍超市」總裁Eric Zhang伉儷、超市集團行政核心成員Linda Chan、Ricky Chan、超市的精英好夥伴總裁陳飛武伉儷、總經理胡春武、總裁李飛若伉儷、總裁陳建武伉儷、總經理周武洁、總經理包晶晶及轄區涵蓋紐約市 吳銘恒(Tommy Ng)、紐約市109分局警察局長科未爾曼（Kevin J. Coleman）、109分局社區警官黃凌欽（Ares Huang）、紐約市警察局社區事務執行長Victoria Perry及多位商界同業先進也出席了開幕盛典並致詞祝賀。

「飛龍超市」總裁Eric Zhang致歡迎詞時特别向超市集團董事長張岳龍表達謝意，他讚揚張岳龍先生是超市行業的開山鼻祖，以創新的商業眼光，與時俱進的零售策略和的充沛資源佈局始終領先一步，不忘初心待人以誠，堅持誠實守信的經營理念，營造最佳購物場所，同時以物美價廉正品、以經營生鮮為特色的全供應鏈 ，凝心聚力幫助超市同業者與時俱進，不斷成長。

Eric Zhang稱，飛龍超市經營宗旨為提供優質、生鲜和健康食材，引進原產地直送當地蔬果及各地優質食品，嚴選高品質、高規格的安全商品，主打精美實惠、優質商品，為顧客提供多種消費選擇，同時超市也會融合本地社區多元化族裔，讓「飛龍超市」售出的新鮮美食走進千家萬戶。此外，該超市對勤勤懇懇的員工、各領域的合作夥伴、各界供貨商對集團的長期付出與支持以及所有到場來賓表達了衷心感謝。

店面達25,000呎的飛龍超市，備有大型雙停車場，方便南來北往的消費者停車購物，凡購物滿$30以上可免費停車1小時。 新春將至，飛龍超級市場年貨已熱鬧上市，華人 喜愛的禮盒、年貨、福袋、海味、水產、蔬果與各式年菜，引領購物時尚以實際行動讓你輕輕鬆鬆辦年貨。於此同時，飛龍亦大批進貨喜慶禮盒，像是經典巧克力、曲奇餅、養生堅果、網紅零嘴、名茶禮盒、生猛水產、時令水果、滋補禮盒等優質品牌一應俱全。

飛龍超市年貨把握品質優良、健康有益、風味絕佳等原則，滿足民眾春節多元化採買和健康的需求。今年新春，不論新鮮食材、賀年禮盒、實用商品，盡在飛龍超市。飛龍超級市場全體同仁敬祝僑胞龍馬精神，龍年行大運。

法拉盛飛龍超市地址：44-44 College Point Blvd., Flushing, NY 11355，電話： 718-888-9488，天天營業： 7:30 am - 9:00pm。