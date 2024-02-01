《國醫堂》淺談直腸炎的中醫治療

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」許英教授在診所內研究病患病情。

法拉盛 王子街《國醫堂》中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流的中醫針灸碩士高級專家代表。在上世紀九十年代，許英、范樹國二位教授共同撰寫的中醫臨床學術論文同時被中、外專家團隊選中，因此兩位教授先後多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。兩位醫生同時是著名的老中醫、中醫主任醫師和中醫學教授，從事中醫工作五十餘年和近五十年，臨床經驗極為豐富。在美國創辦紐約法拉盛王子街《國醫堂》高級中醫診所。

許英中醫學教授介紹說，直腸炎為西醫病名，是一種常見病多發病。屬於中醫「腹瀉」、「痢疾」、「瀉痢」範疇。

直腸炎的發病部位在直腸，是從肛門上部一段十厘米左右的腸道。它與「結腸炎」發病的部位不同。經常或持續感覺到便意；直腸出血與糞便混雜；直腸排出濃稠黏液糞便；糞便濃血三者雜在一起；肛部疼痛；上腹部左側疼痛；直腸有充盈感：腹瀉與便秘交替出現；排便時疼痛；甚至出現貧血、發熱、消瘦、乏力的症狀。西醫學認為直腸炎主要是細菌感染或者肛腸疾病如痔瘡、直腸脫垂、肛瘺等引起。

臨床上《國醫堂》接待的患者大多是患病五 、六年，西醫通常稱“慢性直腸炎”。

《國醫堂》對此證進行中醫辯證施治。初期多為久坐久居濕熱之地濕熱毒邪，直接入侵下焦凝結直腸；濕主沉降，濕熱邪毒或由中、上焦隨胃腸或者經絡下注直腸。或久病體虛，中氣下陷，濕熱毒邪下阻直腸；邪氣鬱結體內，日久生熱，濕熱化腐，必生稠粘濃液；邪熱迫血妄行，必見便出鮮紅色血液。這是由於直腸離肛門近，肛門離體遠近，故多見鮮紅色血液；或瀉痢日久，脾腎陽虛，脾不統血自然肛門內血液流出，隻見血紅色較淡；日久腐化直腸腸壁，是便出濃血的原因。

以中醫理論進行分型論治：（1）濕熱互結，濃血混雜。治宜：清熱利濕，瀉火解毒。（2）脾胃虛弱，升降失常。治宜：補虛健脾，升降脾胃。（3）肝旺乘脾，氣機不暢。治宜：疏肝理氣，健脾降濁。（4）脾腎陽虛，五更瀉痢。治宜：溫腎壯陽，澀腸止利。

許英教授回憶：曾有一位患5年多經久不治的直腸炎患者前去《國醫堂》求治，經精準診斷服用七天中藥後，複診時便膿血症狀完全消失，其他症狀減輕多半。

直腸炎通常可以出現以下症狀：1、排便習慣的改變；2、排便次數增加；3、重者出現粘液血便；4、重者出現裏急後重的症狀；5、出現肛門墜脹感；6、出現腹痛；7、出現便秘；8、出現腹瀉；9、出現發熱、消瘦；10、出現貧血；甚至出現腹脹；食欲不振；尿頻；尿急；尿痛等等。紐約法拉盛王子街39-07《國醫堂》高級中醫診所有治療該病五十餘年臨床經驗，特別精治以下方面的疾病：1、經多方久治不愈的疑難痼疾。2、免疫、內分泌、神經、消化系統的疾病。3、病毒性疾病和癌症 。4、其他醫療體系無有效藥物治療的疾病。5、病人自覺非常痛苦現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。6、中醫養生，長壽調理。

長期醫療實踐證明，任何一種醫療體系不可能包治天下疾病；一名醫生不可能治愈他的所有患者。《國醫堂》抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。

電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354網址: www.guo-yl-tang.com（欲了解詳情請上本網站查詢）